08/02/2022 - 17:45

Communiqué de Presse

Clapiers, le 08 février 2022

Partenariat de distribution des serrures OsmoKey avec Bio Habitat

filiale du groupe Bénéteau fournisseur numéro 1 en France de mobil-homes

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, a conclu un partenariat majeur permettant l'intégration des solutions OsmoKey aux mobil-homes BIO HABITAT, N°1 en France des fabricants d'hébergements de plein air. Cet accord a déjà entrainé la vente de plusieurs centaines de ses serrures connectées.

BIO HABITAT est leader de la conception et de la fabrication de mobil-homes pour le marché locatif et résidentiel européen. Depuis près de 30 ans, la société a fabriqué plus de 200 000 mobil-homes de différentes gammes, avec pour point commun : l'innovation et le respect d'une démarche environnementale stricte.

Afin d'enrichir son offre de services innovants et promouvoir un camping 4.0, BIO HABITAT a noué avec Osmozis un partenariat de distribution qui référence les serrures OsmoKey d'Osmozis au catalogue des options disponibles lors de l'achat d'un mobil-home BIO HABITAT. En effet, OsmoKey est l'outil référent de la transition numérique des villages vacances qui facilite le séjour des vacanciers. Il dématérialise l'accueil des clients, supprime les clés physiques et devient ainsi idéal pour respecter toutes les précautions sanitaires.

Ce partenariat permet aujourd'hui à BIO HABITAT de proposer des hébergements équipés d'une solution de serrures connectées OsmoKey, installées sur les mobil-homes dès leur commande. Le suivi client est ensuite assuré par les partenaires, après la livraison, Osmozis prend le relais pour finaliser, sur site, la partie installation du réseau LoRaWan et l'exploitation logicielle.

Pour mettre en avant ce partenariat, le Groupe Bénéteau Bio Habitat a présenté lors de différents salons (le SETT à Montpellier, ATLANTICA à la Rochelle, exposition de mobil-homes durant le séminaire Yelloh Village à Port-Camargue, etc.) l'ensemble de ses mobil-homes avec les serrures OsmoKey. Ce partenariat s'est déjà traduit par la vente de plusieurs centaines de serrures OsmoKey équipées sur des mobil-homes BIO HABITAT.

Gérard Tremblay, PDG d'Osmozis, commente: « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec BIO HABITAT et le GROUPE BÉNÉTEAU, fournisseur n°1 en France de mobil-homes. Nos solutions sont aujourd'hui reconnues et adoptées par l'ensemble des acteurs de l'hôtellerie de plein air, aussi bien les exploitants, que les usagers, et dorénavant les concepteurs d'hébergements. Nous étions précédemment installés en deuxième monte, c'est-à-dire sur des mobil-homes déjà livrés et fonctionnels. Dorénavant, nous sommes disponibles en première monte, en amont de la vente, et avec le leader du secteur ! L'installation de nos solutions dès la fabrication des mobil-homes permet ainsi de déployer un nouveau canal de distribution pour nos solutions, des gains de temps pour l'ensemble des parties prenantes et des vacances plus confortables et plus sures. »

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale des actionnaires le 10 février 2022

Chiffre d'affaires du premier semestre 2021-2022 le 7 avril 2022

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 100 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2021.