29/06/2021 - 18:00

Communiqué de Presse

Clapiers, le 29 juin 2021

FORTE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE AU 3ÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE

Chiffre d'affaires en forte croissance de +48% au T3 et de +15% sur les 9 premiers mois 2020-2021 ;

+96% de hausse de la Consommation Périodique au T3 liés au rebond de la fréquentation des établissements de plein air ;

Perspectives de croissance rentable confirmées pour l'exercice 2020-2021.

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, présente son chiffre d'affaires depuis le début de l'exercice 2020-2021 (période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021).

Données non auditées – en k€ 2019-2020 2020-2021 Variation nette 1er trimestre 795 790 -1% 2ème trimestre 2 335 2 379 +2% 3ème trimestre 1 484 2 194 +48% Cumul 9 mois 4 614 5 306 +15% 4ème trimestre 3 391 - - Cumul 12 mois 8 005 - -

Données non auditées – en k€ T3

2019-2020 T3

2020-2021 Variation nette SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 1 320 1 872 +42% En % du chiffre d'affaires total 89% 85% -4 pts CONSOMMATION PÉRIODIQUE 164 322 +96% En % du chiffre d'affaires total 11% 15% +4 pts TOTAL GROUPE 1 484 2 194 +48%



Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre (du 1er mars 2021 au 31 mai 2021) a enregistré une forte progression (+48%) grâce notamment à la poursuite de la transition du modèle vers l'offre d'une solution complète de services connectés pour permettre la transformation numérique des campings et une dynamique de levée progressive des restrictions sanitaires. Les établissements d'hôtellerie de plein air ont en effet pu accueillir une clientèle plus nombreuse qu'à la même période en 2020 où ils étaient majoritairement clos. Le détail par activité sur le 3ème trimestre 2020-2021 est le suivant :

Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement , axe central de la stratégie de déploiement commercial, atteint 1 872 k€ en hausse solide de +42% grâce au succès continu de la large gamme de services connectés à destination des exploitants et à la récurrence des revenus issus de leur facturation par abonnement ;

, axe central de la stratégie de déploiement commercial, atteint 1 872 k€ en hausse solide de +42% grâce au succès continu de la large gamme de services connectés à destination des exploitants et à la récurrence des revenus issus de leur facturation par abonnement ; La Consommation Périodique ressort à 322 k€ en hausse de +96%, grâce à la levée progressive des contraintes sanitaires liées aux déplacements des populations et aux jauges d'accueils restreintes pour les établissements d'hôtellerie de plein air. Les usagers ont ainsi largement renoué avec leurs habitudes de consommation de données internet par WiFi.

Porté par l'accélération de la croissance au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires d'Osmozis s'élève à 5 306 k€ à l'issue des neuf premiers mois de l'année, en croissance de +15% par rapport à la même période l'an dernier, après un premier semestre en légère croissance (+1%), performance remarquable du fait de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur au cours de la période[1].

PERSPECTIVES DE CROISSANCE RENTABLE CONFIRMÉE

Dans la continuité de ses axes de développement et de sa performance sur les neuf premiers mois de l'exercice, Osmozis confirme son ambition de renouer avec une croissance rentable de ses activités sur l'ensemble l'exercice 2020-2021, grâce à la poursuite de son déploiement commercial et l'augmentation structurelle de sa rentabilité. Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le Groupe conditionne la réalisation de son ambition à la stabilisation de la situation sanitaire pour tout l'été 2021.

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur deux axes stratégiques majeurs, l'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement et la poursuite de l'optimisation de la structure de coûts par le strict contrôle des charges d'exploitation pour améliorer la performance du Groupe.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires 2020-2021, le 12 octobre 2021



À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

CONTACT INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

[email protected]





ACTUS finance & communication

Grégoire Saint-Marc

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

[email protected] CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

[email protected] /

[email protected]



ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

Relations Presse Financière

Tél. : 01 53 67 36 34

[email protected]

1 Baisse de 25% du chiffre d'affaires du secteur de l'Hôtellerie de Plein Air durant la saison 2020 - L'Officiel des terrains de camping - octobre 2020.