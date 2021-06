02/06/2021 - 17:45

Communiqué de presse

Clapiers, le 2 juin 2021

OSMOZIS installe 140 serrures OsmoKey sur le camping 5 étoiles

Yelloh! Village SYLVAMAR dans les Landes (40)

Une collaboration dans le cadre du projet ISAC (ACELOM)

pour un camping entièrement connecté !

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS entame un partenariat avec ACELOM pour intégrer son projet ISAC et équiper ainsi en serrures OsmoKey le camping 5 étoiles SYLVAMAR. Pour offrir à ses clients une expérience unique cet été, le camping a décidé de mettre en œuvre le bracelet doté de la technologie ISAC de la société ACELOM, qui donnera accès à une multitude de services : paiement cashless, accès au parc aquatique, ainsi qu'accès aux mobiles-homes grâce aux serrures connectées sans-contact d'Osmozis.

Une solution gagnant-gagnant !

Précurseur des solutions innovantes destinées aux professionnels dans le domaine de l'hôtellerie de plein air, OSMOZIS devient partenaire d'un projet ambitieux pour transformer les campings traditionnels en campings connectés !

Grâce à la collaboration avec ACELOM qui fournit la technologie ISAC, OSMOZIS a installé ses serrures connectées OsmoKey, n système autonome qui remplace la clé traditionnelle par un bracelet RFID et/ou code personnalisé. Comme précise Christophe Normand, Accompagnateur-conseil en entreprise ACELOM, « Je cherchais des fournisseurs qui proposent des solutions s'intégrant dans des bracelets dotés de puces NFC et l'offre d'OSMOZIS répondait à mes besoins. L'idée d'ACELOM est d'orienter les campings vers la domotique et améliorer les services proposés pour offrir aux vacanciers une expérience unique.

D'autant plus aujourd'hui, quand tout le monde a besoin d'être rassuré. Les services connectés, qui fonctionnent souvent sans contact, comme OsmoKey, constituent la meilleure solution pour les campings qui accueillent beaucoup de vacanciers pendant une courte période ».

En limitant ainsi les échanges inutiles (remise de clés, regroupement au niveau de l'accueil), les vacanciers se sentent en sécurité et peuvent profiter pleinement de leur séjour. L'entretien de ce système ultra performant rassure également les gestionnaires. Comme confirme Bruno Carriquiry, Directeur du Camping Sylvamar « Nous avons choisi les serrures OsmoKey pour améliorer les services de notre établissement et lui apporter innovation et modernité. La vraie valeur ajoutée est que chaque membre d'une famille va pouvoir ouvrir son mobile-home. Avant le camping ne fournissait qu'un seul jeu de clé».

Camping 2.0 : une interface unique pour tous les services connectés

Avec une seule interface, les dirigeants de campings ont la possibilité de gérer l'ensemble des partenaires qui proposent leurs services connectés au sein de l'établissement (serrures connectées, paiement sans contact, monétique centralisée, et d'autres encore à venir).

Selon M Carriquiry « il n'y a que des avantages d'avoir une seule plateforme pour gérer les différentes fonctions. C'est très intéressant d'avoir une trace historique pour mieux gérer son personnel et faciliter ainsi le flux du travail, surtout en période estivale ».

Le tout est relayé via la plateforme PMS eSeason, développée par Sequoiasoft, permettant d'avoir la gestion globale et immédiate de tous les prestataires. Les propriétaires gagnent ainsi en temps et efficacité ! Tout est pilotable au même endroit et en cas de besoin un service d'assistance est disponible.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leur centre de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

