24/03/2021 - 17:45

Communiqué de presse

Clapiers, le 24 mars 2021

INITIATION DE LA COUVERTURE D'OSMOZIS PAR LA SOCIÉTÉ

DE BOURSE BRYAN, GARNIER & CO

OSMOZIS (Euronext Growth Paris – FR0013231180 – ALOSM), le spécialiste de la transition digitale

des campings et villages vacances, annonce que Bryan, Garnier & Co, banque paneuropéenne d'investissement parmi les leaders, dédiée aux entreprises en croissance, vient d'initier sa couverture de la Société dans le cadre d'une étude, en anglais, intitulée « Every campsite's best buddy».

Le bureau d'étude initie le titre à l'achat (BUY) et fixe « l'objectif de cours[1] » de l'action Osmozis à 6,7€, soit un potentiel estimé de 18% par rapport au cours de clôture du 23 mars 2021 de 5,7€.

La publication de cette nouvelle étude s'inscrit dans l'objectif d'accroître la visibilité de Osmozis et d'élargir sa base d'investisseurs. Bryan, Garnier & Co vient ainsi enrichir le consensus d'analystes financiers qui suivent la valeur aux côtés de Euroland Corporate.

Le résumé de la note d'analyse de Bryan, Garnier & Co est disponible via le lien suivant : https://medias.bryangarnier.com/equity/pdf/2021/OSMO_FEB21_CORPO.pdf

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2020-2021, le 7 avril 2021.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leur centre de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

Plus d'informations sur www.osmozis-bourse.com

[1] Target Price (TP)