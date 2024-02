29/02/2024 - 18:00

Chartres, le 29 février 2024 - OSMOSUN®, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, dresse un premier bilan de son projet Kori Odyssey : 3 unités de petites capacités installées, 8 en cours d'installations, une dizaine de projets similaires en cours de négociation, un maillage de partenaires identifié, une notoriété reconnue et le démarrage d'une nouvelle phase du programme.



Il y a un an, OSMOSUN lançait Kori Odyssey, une initiative visant à développer et mettre en œuvre avec des acteurs locaux, des programmes sur mesure d'accès à l'eau utilisant l'énergie solaire dans les zones isolées du Pacifique Sud.

Deux constats implacables : un déficit en eau douce qui s'accélère et une diversité de modes de gestion freinant le développement et la pérennisation des projets

Après une année d'étude passée sur la zone pacifique, plus de 10 pays, 40 îles et villages visités et 16 000 kilomètres parcourus, l'équipe d'OSMOSUN dresse un constat sévère : si l'eau existe sur la zone, une eau douce et de qualité disponible de manière constante fait structurellement défaut. Pire encore, ce stress hydrique est accéléré par le changement climatique qui, rendant la pluviométrie incertaine, accentue à la fois les sécheresses et la violence des précipitations. Ce déficit en eau touche également durement l'agriculture.

Second constat, peu de projets de dessalement déjà menés sur le territoire ont pu être pérennisés dans le temps, la grande diversité des modes de gestion de l'eau (centralisée, décentralisée, communautaire, privée) amenant une complexité face à laquelle une seule réponse technologique ne suffit pas.



Pérenniser l'accès à l'eau douce en zone isolée dans le Pacifique : la réponse OSMOSUN

Face à ce double constat, et fort de sa connaissance désormais aussi bien des besoins que des acteurs ou des structures existantes, OSMOSUN a mis en place deux types de réponses très concrètes.

Pour le secteur privé, l'installation d'osmoseurs autonomes alimentés par énergie solaire constitue la réponse idéale permettant, en venant complémenter un système existant, de sécuriser l'alimentation en eau douce. OSMOSUN a ainsi d'ores et déjà livré plusieurs unités dans des hôtels et pensions de famille de Polynésie Française. De nouveaux contrats sont également en négociations avancées dans le secteur de l'hôtellerie. L'industrie minière continue par ailleurs de manifester son intérêt avec une installation opérationnelle en Nouvelle-Calédonie depuis 2021.

Le secteur public affichant une large diversité de situations et de modes de gestion, OSMOSUN propose aux bailleurs l'un de ses trois modèles standardisés pour chaque type de contexte. Sur la base de la solution technologique équilibrant le besoin de frugalité du contexte isolé et la technicité des supervisions à distance, il est systématiquement proposé un modèle de gestion hybride associant aux agences publiques des soutiens privés locaux, au plus proche des sites. Ces entreprises partenaires, sélectionnées pour leurs compétences et fiabilités sont formées et peuvent elles-mêmes bénéficier d'un appui via la hotline OSMOSUN. L'implication de ces acteurs privés, depuis un rôle d'assistance à l'agence publique jusqu'à l'opération de l'infrastructure, est le principal poste d'ajustement entre ces modèles hybrides.

Particulièrement originale, cette proposition de valeur à deux niveaux affiche également des performances environnementales inédites : ces solutions OSMOSUN sont bas carbone et respectueuses de l'environnement ce qui a su séduire massivement des résidents très sensibles au changement climatique. Cette solution est en cours de validation dans les Vanuatu avec l'installation de 6 OSMOSUN dans plusieurs villages isolés. Ce programme multisite de Kioskes à eau a désormais vocation à être déployé auprès des communautés pertinentes du Pacifique. Les équipes d'OSMOSUN structurent actuellement les financements dans ce sens.

Les nombreux contacts impulsés pendant cette année passée sur site a permis à OSMOSUN de créer un maillage de partenaires inédit qui permettra de faciliter le déploiement et la pérennisation des projets une fois les financements bouclés.



« Si nous n'avons pu que constater que l'accès à une eau de qualité était une vraie problématique dans la région, » explique Martin Bourillet développeur commercial chez OSMOSUN, « nous avons pu également voir à quel point les habitants sont sensibles à l'environnement et désireux de le préserver. Une solution comme la nôtre qui utilise l'énergie du soleil pour produire de l'eau douce a trouvé chez eux une adhésion particulièrement encourageante pour la poursuite de nos actions sur ces territoires. »



