Communiqué de la société ONE EXPERIENCE du 07/01/2025 - Premier investissement réussi pour le Groupe One Experience dans la tokenisation de l'immobilier

07/01/2025 - 08:15

ONE EXPERIENCE (ALEXP), groupe d'« Hospitality » (évènementiel, hôtellerie, co-living, flex-office) , annonce le succès de la première opération réalisée par INVESTOKEN, sa plateforme BtoB d' investissement foncier en « t okens ». La réussite de cette opération menée à Lille atteste d'un modèle novateur, des fortes synergies entre les activités du groupe et augure de nouvelles opportunités d'investissement.

Un investissement au rendement notable et des avantages croissants

L'immeuble acquis par INVESTOKEN au centre de Lille pour 680 K€ est aujourd'hui valorisé 750 K€ et génère un rendement annuel supérieur à 6 %. Exploité par ONE NEST, la filiale de transaction / gestion locative du groupe ONE EXPERIENCE, cet immeuble affiche notamment un taux de remplissage en co-living de près de 100% sur 2024.

Le groupe d'investisseurs réunis en club deal pour l'opération est satisfait du rendement reversé en crypto monnaie à l'heure où le cours du bitcoin atteint des niveaux records.

Des avantages premiums leur sont par ailleurs proposés parallèlement au versement de ces revenus (partenariats avec des lieux prestigieux, opportunités de co-investissement en avant-première, etc…). D'autre part, les détenteurs des tokens accèdent à un nombre croissant de lieux privatisables appartenant à ONE EXPERIENCE. Propriétaire d'actifs fonciers, le groupe affichait 10,2 M€ d'actif immobilisé consolidé au 30/06/2024.

Avec de nouvelles acquisitions en lice pour INVESTOKEN, un marché secondaire verra probablement le jour prochainement.

Fort de cette première réalisation sous un modèle novateur, INVESTOKEN entend désormais accélérer dans son développement en s'adressant notamment au marché des CGP (conseilleurs en gestion de patrimoine), au marché obligataire et à d'autres acteurs professionnels.

« En tant que pionniers dans la tokenisation immobilière, nous sommes fiers d'ouvrir la voie à une nouvelle ère d'investissement. Grâce à cette innovation, nous rendons l'immobilier plus accessible, plus liquide et plus transparent, permettant à un plus grand nombre de personnes de participer à ce marché dynamique. La mission d'INVESTOKEN est de réinventer la manière dont les actifs immobiliers sont gérés et échangés, tout en garantissant sécurité et rentabilité pour ses clients.» - Edouard Masseau, Président de ONE EXPERIENCE.

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE:

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33 (0) 6 16 40 90 73

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92