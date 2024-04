30/04/2024 - 18:55

Chiffre d'affaires consolidé : 5 M€, en croissance de 63%

Actif immobilisé : 14,1 M€

ONE EXPERIENCE (ALEXP), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires et solutions d'« Hospitality » (évènementiel, hôtellerie, co-living, flex-office) publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2023. Le groupe affiche une forte croissance sur l'exercice et une solide situation financière à la clôture. En perspective, ONE EXPERIENCE se donne pour objectif prioritaire de renouer avec la rentabilité et oriente ainsi sa stratégie vers ses activités les plus contributives.

Comptes consolidés, audités

31/12/2023 31/12/2022 Chiffre d'affaires 5.01 M€ 3.08 M€ EBITDA -0.19 M€ 0.18 M€ Résultat d'exploitation -0.56 M€ -0.14 M€ Résultat net - Part du groupe -0.70 M€ -0.64 M€ Actif immobilisé 14.10 M€ 12.09 M€ Trésorerie brute 0.89 M€ 0.58 M€

Rapport financier annuel 2023 disponible sur : https://groupe.one-experience.fr/

Activité et résultats

ONE EXPERIENCE a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 M€ au 31 décembre 2023, en croissance de 63% par rapport à l'exercice précédent. Combinant croissance organique et croissance externe, le groupe intègre la consolidation des activités de Compagnie Meeting (agence évènementielle) à partir du 1er juillet 2023.

En proforma, le chiffre d'affaires annuel du groupe atteint 5,7 M€, parfaitement en ligne avec l'objectif (> 5 M€) annoncé en juillet dernier.

L'EBITDA[1] et le résultat d'exploitation du groupe au 31 décembre 2023 sont en recul à respectivement - 0,2 M€ et - 0,6 M€. Le résultat net part du groupe ressort à - 0,7 M€, en léger recul comparativement à l'exercice précédent.

Propriétaire d'actifs fonciers, le groupe ONE EXPERIENCE détient un actif immobilisé consolidé de 14,1 M€ au 31 décembre 2023.

Bilan

Le groupe ONE EXPERIENCE affiche un bilan solide au 31 décembre 2023 avec 8,1 M€ de capitaux propres et une trésorerie brute de 0,9 M€.

L'endettement financier s'établit à 4,1 M€, soit un taux d'endettement net limité à 39%.

Perspectives

Sur 2024, ONE EXPERIENCE poursuit dans la gestion de ses actifs et le développement de ses activités en se focalisant sur la rentabilité. Le groupe a d'ores et déjà rationalisé son portefeuille d'actifs pour se concentrer sur les actifs les plus rentables et il oriente ses investissements vers les activités actuellement les plus contributives dont :

• L'événementiel, essentiellement via la production d'évènements BtoB d'envergure avec l'intervention de l'agence Compagnie Meeting, et à travers l'exploitation de ses lieux propriétaires exclusifs tels que le yacht Joséphine parfaitement situé au cœur de Paris.

• L'activité co-living opérée par « One Nest », en ciblant prioritairement la clientèle entreprise et avec notamment de nouveaux projets de développement sur la région grand ouest dans l'objectif d'atteindre une taille critique sur ce marché dynamique.

« Notre groupe clôture l'exercice en forte croissance et avec une situation financière saine. Nous avons la ferme volonté de renouer avec la rentabilité ; le curseur est mis sur les activités les plus stratégiques en ce sens. Le groupe a les capacités de mener une croissance rentable tandis que son développement s'inscrit sur des marchés toujours très porteurs » - Edouard Masseau, Président.

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE:

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Sébastien Roy– Directeur Financier – contact@one-experience.fr

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33 (0) 6 16 40 90 73

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92

[1] EBITDA : résultat d'exploitation avant dépréciation et amortissement