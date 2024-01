30/01/2024 - 09:10

Au titre du contrat de liquidité confié par ONE EXPERIENCE (ex-IMMO BLOCKCHAIN) à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 11/09/2023, date de la suspension du contrat de liquidité :

7 034 actions,

540,26 € (*).

(*) ce montant s'entend après restitution à la société de 15 000 € en date du 20/09/2023

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 353 actions,

15 853,38 €.

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 4 395 3 714 Nombre de transactions 14 9 Montant en capitaux 2 648,46 € 2 335,34 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en € 06/07/2023 ONE EXPERIENCE A 320 0,764 244,48 10/07/2023 ONE EXPERIENCE A 45 0,712 32,04 10/07/2023 ONE EXPERIENCE V 45 0,742 33,39 11/07/2023 ONE EXPERIENCE A 1 0,742 0,74 11/07/2023 ONE EXPERIENCE V 1 0,768 0,77 21/07/2023 ONE EXPERIENCE A 104 0,7123 74,08 25/07/2023 ONE EXPERIENCE A 146 0,632 92,27 27/07/2023 ONE EXPERIENCE V 529 0,743 393,05 01/08/2023 ONE EXPERIENCE A 10 0,758 7,58 07/08/2023 ONE EXPERIENCE A 2 090 0,581 1 214,29 10/08/2023 ONE EXPERIENCE A 210 0,58 121,80 14/08/2023 ONE EXPERIENCE A 1 000 0,57 570,00 14/08/2023 ONE EXPERIENCE V 185 0,59 109,15 17/08/2023 ONE EXPERIENCE V 815 0,6 489,00 22/08/2023 ONE EXPERIENCE V 1 000 0,594 594,00 23/08/2023 ONE EXPERIENCE A 200 0,558 111,60 23/08/2023 ONE EXPERIENCE V 1 000 0,62 620,00 30/08/2023 ONE EXPERIENCE A 100 0,67 67,00 31/08/2023 ONE EXPERIENCE A 60 0,6373 38,24 31/08/2023 ONE EXPERIENCE V 100 0,686 68,60 07/09/2023 ONE EXPERIENCE A 70 0,682 47,74 08/09/2023 ONE EXPERIENCE A 39 0,682 26,60 08/09/2023 ONE EXPERIENCE V 39 0,702 27,38

A propos du groupe : Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle. Les comptes proforma du groupe publiés sur 2022 affichent un chiffre d'affaires annuel de 4,2 M€, 10% de marge d'EBITDA et 16,5 M€ d'actifs immobilisés. ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772). Contact ONE EXPERIENCE: Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr Sébastien Roy– Directeur Financier – contact@one-experience.fr Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33 (0) 6 16 40 90 73 Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92