ONE EXPERIENCE (ALEXP), groupe d'« hospitality » (évènementiel, hôtellerie, co-living) en fort développement, annonce un chiffre d'affaires consolidé en croissance à deux chiffres au 30 juin 2023 et un EBITDA en recul sous l'effet d'investissements opérationnels. L'activité confirme la forte dynamique de développement par croissance organique. Au second semestre, le groupe poursuit sa stratégie sur ses trois piliers d'activité à fortes synergies, par croissance organique et par croissance externe avec l'acquisition de Compagnie Meeting en juillet 2023 et le lancement de nouveaux lieux de co-living B2C et B2B. ONE EXPERIENCE est confiant quant à la poursuite de la dynamique de ses activités et confirme sa prévision d'un chiffre d'affaires annuel proforma supérieur à 5 M€ sur 2023.

30/06/2023 PF (1) 30/06/2023 (2) 20/06/2022 Var° S1-23 / S1-22 Chiffre d'affaires 1,90 M€ 1,56 M€ 1,34 M€ + 16% EBITDA (3) -0,20 M€ -0,28 M€ 0,03 M€ -0,31 M€ Résultat d'exploitation -0,40 M€ -0,44 M€ -0,11 M€ -0,33 M€ Résultat net part du groupe -0,50 M€ -0,50 M€ -0,46 M€ -0,04 M€ Actif immobilisé 17,12 M€ 13,17 M€ 12,09 M€ +1,08 M€ Trésorerie brute 0,56 M€ 0,63 M€ 0,58 M€ +0,05 M€

Chiffre d'affaires consolidé en croissance de 16% au 30 juin 2023

Le groupe ONE EXPERIENCE publie un chiffre d'affaires consolidé de 1,56 M€ au 30 juin 2023, en croissance de 16% comparativement au chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre de l'exercice précédent (1,34 M€). En proforma, le chiffre d'affaires du groupe atteint près de 2 M€ au 30 juin 2023.

Chacune des activités du groupe est en croissance organique et récolte les fruits des récents développements :

L'activité hôtellerie , qui comprend 3 hôtels de charme pouvant être entièrement privatisés par une clientèle privée et professionnelle, profite de sa montée en gamme et de la mise en place de nouveaux process et outils de pilotage des prix.

, qui comprend 3 hôtels de charme pouvant être entièrement privatisés par une clientèle privée et professionnelle, profite de sa montée en gamme et de la mise en place de nouveaux process et outils de pilotage des prix. L'activité événementiel , portée par les lieux propriétaires du groupe (évènements privés et professionnels accueillant jusqu'à 80 personnes) et par Capdel (agence leader dans l'organisation de séminaires packagés sur mesure), s'inscrit sur un marché très dynamique (rebond post-covid, mesures RSE des entreprises) et accélère de surcroit son développement avec l'intégration de Compagnie Meeting depuis le mois de juillet 2023.

, portée par les lieux propriétaires du groupe (évènements privés et professionnels accueillant jusqu'à 80 personnes) et par Capdel (agence leader dans l'organisation de séminaires packagés sur mesure), s'inscrit sur un marché très dynamique (rebond post-covid, mesures RSE des entreprises) et accélère de surcroit son développement avec l'intégration de Compagnie Meeting depuis le mois de juillet 2023. L'activité co-living « One Nest », qui comprend des habitations d'exception en colocation aménagées pour toutes cibles (étudiants, jeunes cadres, professionnels devant loger leurs salariés), profite d'un nouvel immeuble entré en gestion (Lille) durant le semestre et lance plusieurs nouveaux projets d'habitation en gestion dans l'Ouest comme Aurea Vallis, 20 chambres, à Nantes, commercialisées en août 2023 affichant déjà complet. La société gère aujourd'hui une quarantaine de lits.

EBITDA en recul sous l'effet d'investissements opérationnels

Le groupe ONE EXPERIENCE génère un EBITDA consolidé de - 0,28 M€ au 30 juin 2023 comparativement à un EBITDA consolidé de 30 K€ au premier semestre 2022. Ce recul provient principalement d'une hausse de la masse salariale, notamment au sein de l'activité One Nest en plein essor, et d'un investissement ponctuel dans un prestataire externe permettant de structurer l'offre hotellière et de mettre en place des outils et process de pilotage des prix indispensables à la croissance de cette activité.

Le résultat d'exploitation consolidé s'établit à - 0,44 M€ au 30 juin 2023, en recul de

-0,33 M€ par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (- 0,11 M€).

Le résultat net part du groupe consolidé ressort à - 0,50 M€, un niveau comparable à celui de premier semestre 2022 (- 0,46 M€).

Situation financière saine

Le groupe ONE EXPERIENCE affiche une situation financière saine au 30 juin 2023 :

Fonds propres consolidés de 8,24 M€ (+11% vs 30 juin 2022)

consolidés de 8,24 M€ (+11% vs 30 juin 2022) Trésorerie brute consolidée de 0,63 M€, soit +0,05 M€ en comparaison à la dernière clôture du 31/12/2022

Propriétaire d'actifs fonciers, le groupe détient un actif immobilisé consolidé de 13,17 M€ au 30 juin 2023, qui atteint en proforma 17,12 M€.

Ambitions et prévision confirmées

ONE EXPERIENCE poursuit dans le développement de nouvelles activités innovantes comme le co-living B2B via sa filiale One Nest, unique acteur français spécialisé dans la mise en place de co-living privés pour les entreprises. Deux nouveaux co-living B2B, spécialement conçus pour loger les employés d'un acteur majeur du secteur agricole, ouvriront notamment leurs portes dans les prochains mois en Loire Atlantique. One Nest prévoit également le lancement de nouveaux lieux de co-living B2C.

ONE EXPERIENCE se développe également par croissance externe, en témoigne l'acquisition de la société Compagnie Meeting en juillet 2023 qui vient significativement renforcer le pilier d'activité évènementiel. Fondée il y a 27 ans, Compagnie Meeting produit plus de 90 évènements par an et compte parmi ses clients fidèles des noms prestigieux dont de nombreuses sociétés du CAC 40 ainsi qu'une multitude de PME.

En fort développement, le groupe ONE EXPERIENCE confirme sa prévision d'un chiffre d'affaires annuel proforma supérieur à 5 M€ sur l'ensemble de l'exercice.

« ONE EXPERIENCE fait preuve de dynamisme ; nos marchés et les synergies entre nos différentes activités nous permettent de mener la croissance. Avec la dernière acquisition, Compagnie Meeting, nous allons maintenant structurer les compétences conjointes des différentes équipes de la filière événementielle du groupe renforçant ainsi nos capacités à offrir des événements sur mesure, répondant aux besoins uniques de chaque client, quelle que soit leur problématique. Dans le co-living, l'activité est également en pleine croissance répondant à la fois aux problématiques de logement en zone urbaine mais aussi aux problématiques RH pour les chefs d'entreprises. Pour les investisseurs dans l'immobilier, One Nest est une aubaine en suivant les projets de A à Z, en trouvant des biens, parfois le financement, la conception et les travaux jusqu'à la gestion locative complète ! » - Edouard MASSEAU, Président Directeur Général du groupe ONE EXPERIENCE.



R apport financier semestriel 2023 disponible sur : https://groupe.one-experience.fr/

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle. Les comptes proforma du groupe publiés sur 2022 affichent un chiffre d'affaires annuel de 4,2 M€, 10% de marge d'EBITDA et 16,5 M€ d'actifs immobilisés.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

(1) Comptes proforma (PF) : consolidation des hôtels Galet et Lodge Kerisper à 100%

(2) Comptes consolidés non audités

(3) EBITDA : résultat d'exploitation avant dépréciation et amortissement