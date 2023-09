13/09/2023 - 17:45

A la date du 11 septembre 2023 le contrat de liquidité, confié par ONE EXPERIENCE a TSAF, a été suspendu pour une période qui pourra être de 24 mois. Cette suspension provisoire intervient dans un contexte de croissance et de poursuite de la stratégie du groupe sur les marchés de l'évènementiel et de l'«hospitality».

A cette date du 11 septembre au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

• 6 964 actions,

• 15 587,22 €.

Un retrait de 15 000€ a été fait à cette date à la suite de cette suspension. Le contrat suspendu pourra reprendre dans 24 mois ou à une date qui sera précisée ultérieurement. Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 6 353 actions,

• 15 853,38 €.

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle. Les comptes proforma du groupe publiés sur 2022 affichent un chiffre d'affaires annuel de 4,2 M€, 10% de marge d'EBITDA et 16,5 M€ d'actifs immobilisés.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP– Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://groupe.one-experience.fr/

Contact One Experience :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@oneexperience.fr

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com - 33(1)4 70 20 92