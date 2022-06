27/06/2022 - 08:55

IMMO BLOCKCHAIN (MLIMB – ex ONE EXPERIENCE), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires, plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » et solutions évènementielles, annonce un renforcement de son offre « Events » avec le lancement de trois Labels par sa filiale Capdel.

Intégrée au sein du groupe IMMO BLOCKCHAIN depuis son acquisition en juillet 2021, Capdel est la filiale dédiée à l'événementiel d'entreprise. La société propose plus de 900 offres de cohésion d'équipes, séminaires et soirées d'entreprises (disponibles sous forme de forfaits sur le site www.capdel.fr ) .

Capdel se développe sur un marché en fort rebond, où l'on constate une vraie mutation des habitudes après 2 années de pandémie, où les attentes se sont complexifiées et se tournent vers l'humain. Activités cohésives, séminaires pour resserrer les liens entre collaborateurs… L'événement devient un vecteur de créativité, de partage, pour des managers qui ont besoin de provoquer le dialogue entre leurs collaborateurs et de ressouder leurs équipes.

Bien que le retour au présentiel soit fort, l'événement est toujours plus connecté, le digital venant magnifier les expériences grâce aux innovations technologiques (ateliers immersifs et interactifs). Enfin, il doit impérativement contribuer à la prise en compte des critères RSE par les entreprises

Dans ce contexte et en tant qu'expert sur le marché du « MICE » (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions/Events), Capdel optimise son offre avec la création de 3 labels centrés sur des évènements au vert, sur l'innovation technologique et l'expérience participative.

>> Capdel Green : label d'engagement éco-responsable, de bien-être et détente, pour aider les entreprises à concrétiser leurs événements en phase avec leur stratégie RSE. Sélection d'offres de team buildings et séminaires au vert où la nature reprend ses droits.

>> Capdel Immerse : label dédié aux événements Tech & Innovation pour permettre aux entreprises d'intégrer les innovations génératrices d'évènements personnalisés, interactifs, sensoriels et expérientiels (ex. découverte du métavers)

>> Capdel Xpérience : label garant de moments de partages exceptionnels ! Des expériences personnalisées, visant l'inclusion des participants au cœur de l'événement.

Ces labels, accélérateurs du déploiement de l'offre « Events », permettent à IMMO BLOCKCHAIN et à sa filiale Capdel d'apporter une réponse la plus lisible et en affinité avec les besoins des entreprises : communication entre collaborateurs dans un environnement propice aux échanges, quête d'agilité entre équipes (via notamment la technologie) et appréhension du virage écologique.

Site IMMO BLOCKCHAIN (www.immo-blockchain.com)

Site CAPDEL (www.capdel.fr)

A propos de Capdel :

Capdel a développé, depuis sa création en 2006, une solution en ligne à forte valeur ajoutée pour les entreprises. Facilitateur d'événement, Capdel permet la production d'événements, en présentiel, en distanciel ou en format hybride, sur un modèle « plug & play », via son site https://www.capdel.fr/.

A propos d'IMMO BLOCKCHAIN :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

Le groupe détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021. En fort développement, le groupe affiche un chiffre d'affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif.

Le groupe est actuellement coté sur Euronext Access Paris (MLIMB – Code ISIN : FR0013266772).

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – [email protected] – 33(0)6 16 40 90 73