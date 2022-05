10/05/2022 - 10:35

The SandBox est actuellement l'un des plus gros projets Métavers qui a vu le jour au sein de l'écosystème Blockchain. The SandBox est un « gaming virtual world » dans lequel les utilisateurs peuvent faire l'acquisition de parcelles de terrains virtuelles sur lesquels il est possible d'interagir, d'animer des jeux, de construire des galeries ou encore de produire des concerts. Le Métavers permet donc de vivre des expériences numériques par le biais d'avatars qui interagissent ensemble.

Le groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMOBLOCKCHAIN) a récemment fait l'acquisition d'un land (parcelle de terrain virtuelle) de 1x1 sur la plateforme Métavers de The SandBox.

L'objectif est de permettre à nos clients « crypto-enthousiastes » de participer à des évènements virtuels sur mesure en adéquation avec leurs attentes dans le Métavers.

« Cette acquisition foncière dans le Métavers participe à l'une des ambitions du groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) : permettre l'acquisition d'actifs immobiliers réels via la Blockchain mais aussi l'exploitation d'actifs immobiliers virtuels dans le Métavers. En nous positionnant relativement tôt sur ce marché, et particulièrement sur l'univers The Sandbox, nous pensons aujourd'hui aux perspectives que celui-ci pourrait nous offrir. Sur notre Land, nous imaginons déjà l'organisation d'événements pour les marques réservés aux clients leur permettant notamment d'acheter des NFTs (comme un accessoire, un vêtement ou encore une chambre d'hôtel) ou encore d'y organiser des conférences ou des conventions où les avatars interagissent contrairement aux réunions par visioconférences classiques. »

Edouard Masseau – Directeur Général du groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN)

Site IMMO BLOCKCHAIN (www.immo-blockchain.com)

A propos :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) développe une plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers. Le groupe est propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Il détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021. En fort développement, le groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) affiche un chiffre d'affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif.

Actuellement coté sur Euronext Access Paris (MLOEX – Code ISIN : FR0013266772), le groupe a annoncé son projet de transfert sur Euronext Growth Paris d'ici la fin du premier semestre 2022.

