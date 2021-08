30/08/2021 - 08:30

Le Groupe One Experience (MLOEX) annonce l'acquisition, par échange de titres, de la société Capdel, spécialiste de l'événement packagé en ligne, auprès de Hopscotch Groupe.

Dans le cadre d'un ambitieux projet de croissance (cf communiqué du 15 décembre 2020), le Groupe One Experience entend devenir une entreprise leader au service du développement économique, social et culturel dans les territoires, à travers 3 piliers : live experiences, innovations technologiques et patrimoine foncier. Cet objectif s'opère dans le cadre d'un plan de développement organique et de croissance externe qui a démarré, fin 2020, par l'acquisition de Livestory, concepteur et producteur de dispositifs de communication phygitale.

Avec l'acquisition de Capdel, le Groupe intègre une expertise complémentaire de solutions événementielles digitales et de création de leads dans les territoires.

Capdel a développé, depuis sa création en 2006, une solution en ligne à forte valeur ajoutée, génératrice de plus de 200 évènements d'entreprises par an*. Facilitateur d'évènement, Capdel permet la production d'évènements, en présentiel, en distanciel ou en formats hybrides, sur un modèle « plug & play », via son site www.capdel.fr.

Les entreprises peuvent pré-configurer leurs opérations à partir d'une base de données de près d'un millier d'idées d'événements clefs en main. Elles accèdent à un moteur de recherche, créateur de leads vers des lieux (plus de 9 000 établissements), des speakers (plus de 400 experts), ainsi qu'à une application de production vidéo ou encore à un e-shop de "goodies".

*Moyenne sur 3 ans, 2017/2019

« L'intégration de Capdel dans le groupe One Expérience et l'arrivée de son nouveau Directeur Général, Vincent Roux, spécialiste du conseil dans l'hôtellerie, l'événementiel et l'event tech, est une satisfaction autant qu'une opportunité pour notre Groupe. Avec une marque bien installée, des solutions efficaces et un portefeuille clients de qualité, nous allons pouvoir accélérer la création d'offres innovantes et performantes aux entreprises et aux institutions, au plus proche de leurs besoins et de leurs publics », souligne Bertrand Biard, associé du Groupe One Experience.

One Experience est un groupe innovant à l'activité équilibrée autour de 3 axes – services marketing/communication (live experiences), solutions technologiques et activités foncières - engagé au service de la dynamisation de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires.

Euronext Access - MLOEX - FR0013266772

https://www.groupe-one-experience.fr

Contact : PCE - Ségolène de Saint Martin – 33(6)16 40 90 73- [email protected]

[email protected]