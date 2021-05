27/05/2021 - 08:30

Dans le cadre de son ambitieux plan de développement à 5 ans (cf communiqué du 15 décembre 2020), le groupe ONE EXPERIENCE accélère son programme d'acquisitions foncières afin d'étoffer son offre de sites événementiels et de loisirs, privés et corporate.

Dans ce secteur, le Groupe entend contribuer à faire évoluer le métier d'hôtelier contemporain et responsable, sur tout le territoire, face à la montée d'hébergements alternatifs souvent non-professionnels, en créant des expériences uniques associant hébergement prémium, accueil et prestations locales.

Situé à Saint-Philibert en Bretagne, Le Galet Hôtel & Spa est un hôtel composé de 21 chambres contemporaines et confortables de différents standings : suite confort, chambre confort et chambre standard. Les activités à faire au sein de l'hôtel sont multiples : l'espace spa et soins, la piscine chauffée ou encore le terrain de tennis. L'hôtel se compose également de différents coins terrasse, d'un lounge bar et d'une salle permettant de prendre le petit-déjeuner. Saint-Philibert, étant situé entre la Baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan à 1.5 km du port de La Trinité sur Mer, est réputé pour ses sentiers côtiers de randonnées et ses plages, mais aussi pour ses chantiers ostréicoles.

One Experience est un Groupe innovant à l'activité équilibrée autour de 3 axes -services activités foncières, marketing/communication et solutions technologiques -, engagé au service de la dynamisation de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires.

Euronext Access - MLOEX - FR0013266772

https://www.groupe-one-experience.fr

Contact :

PCE - Ségolène de Saint Martin – 33(6)16 40 90 73- [email protected]

[email protected]