Communiqué de la société ONE EXPERIENCE du 06/04/2021

06/04/2021 - 08:30

LE GROUPE ONE EXPERIENCE (CODE ISIN FR0013266772 - MLOEX), annonce la réalisation avec succès d'une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d'une catégorie de bénéficiaires d'un montant de 375 000 €, sur le fondement de la 10ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 30 juin 2020.

L'opération a donné lieu à l'émission de 150 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro (soit 1,99% du capital social actuel de ONE EXPERIENCE et 1,95% du capital social post-opération, à un prix par action de 2,50 € prime d'émission incluse, pour un montant total de 375 000 €.

A l'issue de l'opération, le capital social de ONE EXPERIENCE est désormais composé de 7.692.944. Actions de 1€ valeur nominale chacune.

Les fonds levés s'inscrivent dans le cadre d'un plan ambitieux de croissance organique et de croissance externe.

Les modalités de l'Opération sont les suivantes :

Nombre d'actions nouvelles émises 150.000 Prix de souscription 2,50 euros par action nouvelle Valeur nominale 1 euro par action Prime d'émission 1,50 euro Code ISIN actions nouvelles FR0013266772 Dépositaire Euroclear France Jouissance actions nouvelles Jouissance courante

One Experience est un groupe innovant à l'activité équilibrée autour de 3 axes (services marketing/communication, solutions technologiques et activités foncières), engagé au service de la dynamisation de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires.

Euronext Access - MLOEX - FR0013266772

https://www.groupe-one-experience.fr

