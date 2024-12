12/12/2024 - 18:00

Rungis, le 12 décembre 2024 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce son agenda de communication prévisionnel des prochaines publications financières. Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

Publications Date Résultats annuels 2023/24 et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024/25 Lundi 27 janvier 2025 (après Bourse) Assemblée générale exercice clos le 30 septembre 2024 Jeudi 6 mars 2025 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024/25 Mardi 13 mai 2025 (après Bourse) Résultats semestriels 2024/25 et chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024/25 Lundi 21 juillet 2025 (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2024/25 Lundi 3 novembre 2025 (après Bourse)



Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com



À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 80/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2023, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 247,4 M€ au 30 septembre 2024, représentant plus de 160 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

