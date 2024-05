13/05/2024 - 18:00

Poursuite de la croissance au 2 ème trimestre 2023/24 à +13,7%

trimestre 2023/24 à +13,7% 1 er semestre 2023/24 très dynamique avec un chiffre d'affaires en hausse de +18,5%, à 123,8 M€

semestre 2023/24 très dynamique avec un chiffre d'affaires en hausse de +18,5%, à 123,8 M€ Confirmation des perspectives de croissance à court, moyen et long terme

Rungis, le 13 mai 2024 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires semestriel 2023/24 (période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024) et du 2ème trimestre (du 1er janvier au 31 mars 2024).

En K€ - normes françaises non-audités T2

2022/23 T2

2023/24 Var. 6 mois

2022/23 6 mois

2023/24[1] Var. Pôle SIIM 37 191 42 133 +13,3% 79 435 92 888 +16,9% Pôle Bratigny 13 542 15 556 +14,9% 24 996 30 912 +23,7% Omer-Decugis & Cie 50 733 57 689 +13,7% 104 431 123 800 +18,5%



Omer-Decugis & Cie réalise au 2ème trimestre un chiffre d'affaires de 57,7 M€, en hausse de +13,7% (+8,3% en organique), par rapport à la même période sur l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires du pôle SIIM atteint 42,1 M€ sur la période contre 37,2 M€ un an plus tôt, soit une croissance de +13,3% (+10,9% en organique), tandis que le pôle BRATIGNY enregistre un chiffre d'affaires de 15,6 M€, en progression de +14,9% sur le trimestre (+1,0% en organique).

Pour l'ensemble du 1er semestre 2023/24, le chiffre d'affaires s'élève à 123,8 M€, en progression de +18,5% (+13,5% en organique). Cette évolution reflète une performance très satisfaisante dans les deux pôles d'activité amplifiée par les récentes acquisitions, notamment sur le pôle grossiste du Groupe.

L'activité du pôle SIIM reste dynamisée par la croissance continue du segment stratégique BAMA (banane, ananas, mangue, avocat) et le développement dynamique du segment des fruits exotiques (litchi, pitaya, avocat tropical, carambole…). Sur la période, le Groupe a finalisé l'acquisition d'EMA'S, importateur danois spécialisé dans les fruits et légumes exotiques et ethniques, et désormais relai des activités du pôle en Europe du Nord et en Scandinavie.

L'activité du pôle BRATIGNY est tirée par la performance solide des segments exotiques et ethniques et renforcée par le développement en légumes issu de l'acquisition de Champaris France (octobre 2023), grossiste en fruits et légumes de saison. Cette acquisition a également permis le regroupement des activités grossistes du Groupe au sein d'un seul et unique bâtiment : le pavillon D2 (24 portes contiguës pour ses carreaux de vente).

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie, commente : « Nous enregistrons un très bon semestre, en ligne avec nos perspectives de croissance. La solide progression du chiffre d'affaires est le résultat du plan stratégique que nous menons depuis plusieurs années, visant à augmenter notre offre et nos parts de marché sur tous les circuits de distribution des fruits et légumes frais en France et en Europe. Nous avons notamment développé avec succès, dans le cadre de ce plan, des gammes de produits adaptées aux tendances de marché (attrait des exotiques et des ethniques, décarbonation des activités) et aux attentes des consommateurs européens (végétalisation de l'assiette, alimentation diversifiée).

Nous avons également continué d'accroître régulièrement nos capacités productives en France, notamment par l'augmentation des capacités de mûrissage et de conditionnement (nouvelle plateforme à Rungis – Bâtiment C5, installation de nouvelles machines de sélection par maturité et de conditionnement). Nous avons étendu nos surfaces de vente grossiste intégrées au sein du pavillon D2 du Marché de Rungis, en proposant une offre spécifiquement adaptée à notre clientèle de la région parisienne. Nous avons également réalisé deux opérations ciblées de croissance externe (Champaris France, EMA'S) sur chacun de nos pôles, renforçant ainsi la dynamique de notre plan de développement pour une croissance durable et rentable.

Enfin, nous continuons d'innover avec le lancement avec succès de notre « ananas sans plumet » dans les rayons, en partenariat avec deux distributeurs (Albert Heijn, aux Pays-Bas et Cora, en France), qui en ont fait le cœur de gamme de leur offre d'ananas et un argument fort de leur politique de transition écologique. Cela constitue pour nous une nouvelle étape importante vers la décarbonation progressive de nos activités (empreinte carbone diminuée de l'ananas en phase de transport, réduction des déchets en Europe), intégrant les enjeux de durabilité de nos activités à notre modèle de développement en y associant nos parties prenantes. Nous sommes ainsi confiants sur la poursuite de notre trajectoire de création durable de valeur ».

Perspectives

La solide performance du 1er semestre 2023/24 permet au Groupe d'être confiant sur la poursuite de l'amélioration de la marge opérationnelle sur l'exercice 2023/24 et de confirmer ses ambitions à l'horizon 2025 : 230 M€ de chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA supérieure à 5%.

Calendrier des prochaines publications financières :

Résultats semestriels 2023/24 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023/24, le 17 juillet (après Bourse)

trimestre 2023/24, le 17 juillet (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2023/24, le 5 novembre 2024 (après Bourse)

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 80/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2023, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 206,3 M€ au 30 septembre 2023, représentant plus de 140 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.



[1] SIIM : Intégration de 100% la société EMAS au 1er mars 2024

Bratigny : Intégration de 100% de la société CHAMPARIS au 1er octobre 2023