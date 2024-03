11/03/2024 - 18:00

Rungis, le 11 mars 2024 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce avoir confié un mandat d'acquisition de titres à un prestataire de services d'investissement (PSI) dans le cadre du programme de rachat de ses propres actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 7 mars 2024.

Modalités du mandat

Selon les termes convenus, Omer-Decugis & Cie a donné mandat au PSI afin d'acquérir pour son propre compte un volume maximal de 12 000 actions Omer-Decugis & Cie sur une période débutant le 7 mars 2024 et pouvant s'étendre jusqu'au 6 septembre 2025. Le prix d'achat ne pourra pas excéder le prix fixé par l'Assemblée Générale Mixte d'Omer-Decugis & Cie du 7 mars 2024. Ce mandat complète le mandat précédemment confié à ce PSI afin d'acquérir pour son propre compte 82 000 actions Omer-Decugis & Cie.

Rappel des actions auto-détenues au 4 mars 2024

Au 4 mars 2024, en-dehors du contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont, la société détenait 32 877 actions en auto-détention représentant 0,38% du capital social, acquises au titre du mandat précédent. Le Groupe privilégie une allocation des actions pour la couverture de plans d'actionnariat au profit des salariés et d'éventuelles opérations de croissance externe.

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 80/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2023, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 206,3 M€ au 30 septembre 2023, représentant plus de 140 000 tonnes distribués.

