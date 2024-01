24/01/2024 - 19:00

Rungis, le 24 janvier 2024 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce l'acquisition de 100% des titres de la société EMA'S A/S, un importateur danois spécialisé dans les produits exotiques. Cette acquisition marque une étape importante dans les ambitions européennes du Groupe, en lui offrant une porte d'entrée vers le Nord et la Scandinavie.

EMA'S A/S est une société familiale, reconnue pour son savoir-faire dans l'importation et l'exportation d'exotiques, principalement d'Asie. Elle est notamment reconnue en tant que leader européen dans l'importation de la carambole. Basée à Ebeltoft, sur la côte Est du Jutland, EMA'S A/S dispose également d'une filiale logistique aux Pays-Bas, située à Poeldijk, à proximité du port de Rotterdam. Cette implantation stratégique facilite le transport des produits vers la Scandinavie. La société est dirigée depuis 20 ans par Kenneth Blicher, fils du fondateur, et génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6,3 M€.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le plan de croissance du Groupe et son ambition de développement stratégique à l'échelle internationale et offre un potentiel de synergies significatif. Le portefeuille de clients d'EMA'S A/S permettra au Groupe d'accéder à de nouveaux marchés, ouvrant ainsi la voie à une expansion commerciale en Europe du Nord et en Scandinavie. En parallèle, la société danoise aura l'opportunité de développer son offre de produits sur le marché français. La gamme dédiée aux petits exotiques du Groupe, en fort développement, va ainsi bénéficier de synergies d'approvisionnement, en particulier en provenance d'Asie (carambole, fruit de la passion, gingembre, fruit du dragon…), où la société danoise est historiquement implantée et dispose d'un savoir-faire important. Par ailleurs, en s'appuyant sur les capacités logistiques d'EMA'S A/S, le Groupe entend poursuivre sa stratégie de massification des flux, avec la constitution d'une base logistique relai aux Pays-Bas, véritable nœud commercial pour les transports de marchandises en Europe. Une base logistique qui viendra compléter le dispositif français et ses 2 sites, à Rungis et à Sorgues, pour une couverture optimale du marché européen.

Kenneth Blicher et ses collaborateurs rejoignent Omer-Decugis & Cie pour contribuer au développement européen du Groupe. Kenneth intègrera le comité exécutif d'Omer-Decugis & Cie à compter du 1er février 2024, en tant que Directeur général d'EMA'S A/S, en charge du projet de développement européen du Groupe.

« L'acquisition d'EMA'S A/S est vite devenue une évidence pour notre Groupe, lorsque Kenneth et moi avons débuté nos discussions. Au-delà des nombreuses synergies commerciales, logistiques et industrielles qui existent entre nos sociétés, nous partageons un socle de valeurs fortes (famille, performance, RSE) et une même culture d'entreprise au service de la qualité pour le client. Je connais Kenneth depuis plus d'une vingtaine d'années et j'ai toujours eu le plus profond respect pour l'entrepreneur et le professionnel qu'il est. Je souhaitais donc vivement qu'il poursuive avec son équipe l'aventure au sein du Groupe pour consolider nos ambitions en Europe. EMA'S A/S est une entreprise familiale qui rejoint un groupe familial pour l'accompagner dans son développement et écrire un nouveau chapitre de son histoire, ce dont je suis heureux et fier », souligne Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie.

« J'étais convaincu que rejoindre le groupe Omer-Decugis & Cie était la meilleure opportunité de développement pour EMA'S A/S, la société créée par mon père. Le modèle d'affaires impulsé par Vincent est ambitieux et visionnaire pour le marché des fruits et légumes frais en Europe. En associant nos savoir-faire et nos expertises respectives, nous avons les moyens de construire une offre de produits exotiques de référence, incontournable sur les principaux marchés Européens. Mes équipes et moi sommes donc très heureux d'y apporter notre contribution en rejoignant le Groupe », indique Kenneth Blicher, Directeur général d'EMA'S A/S.

L'acquisition de 100% des titres d'EMA'S A/S sera intégralement autofinancée en numéraire par le Groupe. EMA'S A/S sera consolidée à compter du 1er janvier 2024.

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 83/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2022, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 206,3 M€ au 30 septembre 2023, représentant plus de 140 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts