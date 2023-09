25/09/2023 - 19:20

Rungis, le 25 septembre 2023 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce l'intégration d'une calibreuse Aweta à son dispositif de mûrissage sur Rungis destinée à sa gamme d'avocats mûris à point. Ce développement technologique reflète les ambitions du Groupe sur ce segment de marché stratégique.

Partenaire technique du Groupe, Aweta est le leader de l'industrie des solutions dédiées au calibrage et conditionnement par maturité des fruits et légumes frais. « Il y a plus de 10 ans, nous avons fait le choix d'Aweta et de ses solutions techniques innovantes pour accompagner le développement de nos offres de fruits mûris à point ; en particulier les mangues. L'expertise technique, leur recherche permanente de l'excellence ainsi que leur profonde conscience des enjeux réglementaires et des exigences associées au commerce des produits frais, en font un leader d'industrie et le partenaire idéal pour notre Groupe. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes tournés vers ce partenaire stratégique pour le développement de notre offre d'avocats mûrs à point », indique Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie.

Spécialiste du mûrissage des bananes et des exotiques (mangues, avocats), Omer-Decugis & Cie a depuis de nombreuses années engagé des investissements pour augmenter ses capacités productives et se doter des meilleures technologies existantes sur le marché.

Avec l'acquisition de la calibreuse Aweta, une solution technique maîtrisée par le Groupe depuis 2016 sur le segment de la mangue mûre à point, l'ambition est d'accélérer le développement stratégique initié sur l'avocat en provenance de toutes les régions du monde. « Nous disposions du savoir-faire et de la capacité de mûrissage pour proposer une offre d'avocats mûrs à point disposant des meilleures garanties en matière de sécurité sanitaire, de qualité alimentaire et d'agriculture durable. En revanche, il était devenu nécessaire de s'appuyer sur des solutions techniques innovantes dans le cadre de l'industrialisation de notre offre afin de renforcer notre développement sur un segment toujours porteur », souligne Grégoire Fanost, Responsable commercial de la gamme fruits mûris au sein du Groupe.

« Aweta, en tant que leader industriel des technologies de pointe pour les fruits et légumes « mûrs à point », se félicite de la livraison de cette calibreuse pour avocats à son partenaire historique SIIM, un leader européen du mûrissage des fruits et des solutions « prêtes à consommer » sur-mesure. Les deux entreprises partagent une vision commune de l'excellence, et nous sommes ravis de l'évolution de cette relation forte, entamée il y a plus de dix ans. Il ne fait aucun doute que ce partenariat renouvelé entre les deux pionniers du développement des fruits exotiques mûrs à point marque un tournant dans le développement du marché français de l'avocat », précise Norman van der Gaag, Directeur commercial d'Aweta.

Installée sur la plateforme logistique du I1, la calibreuse Aweta sera opérationnelle, dès le mois d'octobre. Grâce à ses capacités de tri qualité interne (détection infrarouge, acoustique et impact) et externe (caméras optiques), la calibreuse permettra une juste sélection des fruits à l'issue de la phase de mûrissage, tout en réduisant les écarts de production. « Nous disposons d'un très fort retour d'expérience sur cette technologie, à la source de notre développement en mangues mûres à point, ce qui va nous permettre d'assurer une rapide prise en main de l'outil et disposer de ses capacités à 100% dès son installation. Cet investissement renforcera la position du Groupe sur le marché grâce à des gains de productivité substantiels dans le traitement des volumes en progression constante ces derniers mois », assure Eric Sillari, Directeur des opérations du Groupe.

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 83/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2022 ainsi qu'un score de 71/100 (niveau gold) à l'analyse EcoVadis 2023, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 188,6 M€ au 30 septembre 2022, représentant plus de 150 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

À propos d'Aweta

Aweta is the industry leader when it comes to supply and manufacturing of turn-key solutions for the grading and packing of fresh fruit and vegetables. With more than 55 years of experience in the industry we are recognized as the global technology leader in the market. With sales and service representation in more than 50 countries around the world, Aweta has developed a deep understanding of the local market, its produce and needs. Our optical high-definition sorting systems make it possible to grade products by both external and internal quality. Our solutions are the most technologically advanced sorting, packing, and material-handling systems for fresh fruit and vegetables to realize a maximum ROI for our customers and an ever-higher standard for fruit and vegetables for the consumer.

