Omer-Decugis & Cie

07/07/2023 - 17:45

Rungis, le 7 juillet 2023

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Actions du capital 8 594 383 Droits de vote théoriques (1) 14 229 110



Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) 2 203 Autodétention au porteur (3) - Autres (4) - Droits de vote exerçables

= (1) - [(2) + (3) + (4)] 14 226 907



