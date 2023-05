10/05/2023 - 18:00

Un 2 ème trimestre 2022/23 en progression de +10,6%

trimestre 2022/23 en progression de +10,6% Un 1er semestre 2022/23 au-delà de 100 M€ malgré un contexte de marché tendu et de contraction de la consommation des ménages

Rungis, le 10 mai 2023 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires semestriel 2022/23 (période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023) et du 2ème trimestre (du 1er janvier au 31 mars 2023).

En K€ - normes françaises non-audités T2

2021/22* T2

2022/23 Var. 6 mois

2021/22* 6 mois

2022/23 Var. Pôle SIIM 32 936 37 191 +12,9% 72 130 79 435 +10,1% Pôle Bratigny 12 953 13 542 +4,5% 24 502 24 996 +2,0% Omer-Decugis & Cie 45 889 50 733 +10,6% 96 632 104 431 +8,1%

* Intégration de la société Anarex SA après son acquisition à 100% au 11 décembre 2021



Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie, commente : « Notre premier semestre se situe pour la première fois au-delà des 100 M€ de chiffre d'affaires, fruit de notre dynamique de croissance et de la pertinence de nos choix en termes d'investissements opérés ces derniers mois. L'ouverture de nos capacités de mûrissage additionnelles à Sorgues nous a permis de répondre, dès le mois de janvier, aux attentes de nos clients sur le segment « banane » plutôt dynamique, bénéficiant d'un report de consommation. Le développement de nos gammes, avec l'introduction de nouveaux exotiques et ethniques, mais aussi le lancement de conditionnements écoresponsables pour nos fruits mûris préemballés ont permis de faire la différence et d'accompagner notamment le décollage de l'avocat, au cœur de notre stratégie BAMA (Banane, Ananas, Mangue, Avocat). Enfin, nous avons réalisé sur cette première partie de l'exercice une bonne campagne de litchis de Madagascar. Dans ce contexte, nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre notre trajectoire de croissance sur l'exercice et renouer avec la profitabilité d'ici la fin de l'année. »

Omer-Decugis & Cie affiche un 2ème trimestre en progression de +10,6%, par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent, tiré notamment par le pôle SIIM, en croissance de +12,9% sur le trimestre, tandis que le pôle grossiste, Bratigny, affiche une hausse de son activité de +4,5%. Un second trimestre solide réalisé dans un contexte de marché toujours marqué par l'inflation et un ralentissement de la consommation des ménages, notamment au niveau national.

Cette performance porte, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022/23 à 104,4 M€, soit une croissance de +8,1% par rapport à l'exercice précédent. Elle bénéficie de la bonne dynamique des gammes traditionnelles, mais aussi des extensions de gammes sur les tropicaux. Le chiffre d'affaires est en croissance sur les deux pôles d'activité.

Le chiffre d'affaires du pôle SIIM, en croissance de +10,1% à 79,4 M€, bénéficie d'ores et déjà des nouvelles capacités de mûrissage de la plateforme logistique de Sorgues, d'une bonne campagne de litchis de Madagascar, tout en poursuivant ses extensions de gammes dans les tropicaux avec la mise sur le marché de conditionnements produits attractifs pour les clients. La croissance est constatée sur l'ensemble des gammes, avec une belle percée de l'avocat, dans la lignée de la stratégie de développement du produit initiée fin 2021 avec, en particulier, l'ouverture de chambres de murissage dédiées permise par l'expansion des capacités à Sorgues.

Le pôle Bratigny, réalise un chiffre d'affaires en légère croissance de +2,0%, à 25,0 M€, résiste face à un contexte général plus tendu, en particulier au premier trimestre. L'activité du pôle est tirée par les produits à fort volume, dont la banane, mais aussi par le segment exotiques et ethniques renforcé depuis l'acquisition d'Anarex, leader sur ses marchés de niche.



Confiance renouvelée sur les perspectives

Au regard du bon niveau d'activité réalisé au 31 mars 2023 et des perspectives de ses différentes gammes de fruits et légumes frais, le groupe Omer-Decugis & Cie est confiant dans sa capacité à poursuivre sa dynamique de croissance sur l'exercice 2022/23.



Calendrier des prochaines publications financières :

Résultats semestriels 2022/23 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022/23, le 19 juillet 2023 (après Bourse)

trimestre 2022/23, le 19 juillet 2023 (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2022/23, le 7 novembre 2023 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com



À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d'EthiFinance, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 188,6 M€ au 30 septembre 2022, représentant plus de 150 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts