Une croissance exceptionnelle sur le 1 er semestre 2021/22 : +56,3% (+54,4% en organique)

Une performance opérationnelle impactée par les fortes tensions inflationnistes portant sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement

Confirmation de la continuité du plan de développement 2025 affiché lors de l'introduction en Bourse

Un troisième trimestre 2021/22 en progression de 18,0% (+15,7% en organique)



Rungis, le 05 juillet 2022 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2021/22 (période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022), approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 1er juillet 2022 et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2022).

En K€ - normes françaises – données non-auditées 1er semestre

2020/21 1er semestre

2021/221 Variation Chiffre d'affaires 61 839 96 647 +56,3% Marge brute

% sur ventes de marchandise 9 528

15,4% 11 159

11,5% +17,1%

-3,9 pts Charges de personnel (4 721) (5 747) EBITDA2

% du chiffre d'affaires 1 250

2,0% 233

0,2% -1 017 K€

-1,8 pt Dotations aux amortissements et provisions (890) (842) - Résultat d'exploitation

% du chiffre d'affaires 360

0,6% (497) -857 K€

- Résultat financier (67) 223 - Résultat exceptionnel 203 21 - Charge d'impôts (117) 87 - Résultat net de l'ensemble consolidé 379 (250) -629 K€



Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie, commente : « Engagés dans une stratégie de conquête de parts de marché, nous réalisons une très belle performance commerciale avec +56,3% de croissance dans un contexte de marché international dégradé et qui pénalise momentanément notre marge opérationnelle.

Malgré la crise géopolitique et ses conséquences économiques sur l'inflation des coûts de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, nous avons poursuivi nos axes stratégiques de développement annoncés lors de notre introduction en Bourse. Ce 1er semestre dynamique a également été marqué par la finalisation d'une opération de croissance externe fin 2021, la densification de notre plateforme du I1 pour atteindre 110 000 tonnes de capacité totale de mûrissage, le lancement de nouvelles gammes de produits et la mise en place de notre nouvel ERP axé sur l'optimisation de notre efficacité opérationnelle et la digitalisation de nos processus métiers. Des réalisations qui posent ainsi les bases de la poursuite de notre plan de croissance et de nos objectifs de rentabilité opérationnelle pour les prochaines années.

Nous affirmons notre confiance sur notre capacité à atteindre nos objectifs fixés lors de notre introduction en Bourse à l'horizon 2025. »

Au terme de ce 1er semestre 2021/22, le groupe Omer-Decugis & Cie publie un chiffre d'affaires de 96,6 M€, en forte croissance de +56,3% par rapport à l'exercice précédent (dont +54,4% en organique, la société Anarex SAS ayant été acquise et consolidée en décembre 2021).

Le développement accéléré des deux pôles d'activité, en pleine stratégie de conquête de marchés et d'extension de gammes contribue à la croissance du Groupe. Le pôle SIIM ressort en progression de +67,5% avec une première campagne du litchi malgache qui aura permis des gains de parts de marché dans toute l'Europe et le renforcement des positions commerciales, en particulier sur le segment BAMA (Bananes, Ananas, Mangues, Avocats) permettant l'accélération du plan de développement stratégique. Une campagne qui aura toutefois été impactée par le déroutage d'un bateau et l'activation de moyens logistiques additionnels afin de palier à de mauvaises conditions climatiques, générant des surcoûts opérationnels.

Le pôle Bratigny, dont l'activité est en hausse de +30,6%, intègre Anarex SAS (contribution de 1,1 M€ sur le semestre) dont les premières synergies attendues pour l'avenir sont en cours de déploiement au sein des deux pôles d'activité du Groupe.

Cette croissance exceptionnelle, reflet de la stratégie de conquête de parts de marché du Groupe, intervient dans un contexte de crise géopolitique post pandémie avec des environnements de marché perturbés par de très fortes tensions inflationnistes sur l'ensemble des coûts de la chaîne d'approvisionnement : intrants de production, emballages, énergie, logistique (fret et transport terrestre).

Dans ce contexte inflationniste la marge brute s'établit à 11,2 M€ au 1er semestre en hausse de +17,1%, représentant un taux de marge de 11,5% en retrait de 3,9 points.

Les charges de personnel, en augmentation maitrisée sur la période de +21,7% par rapport à l'exercice précédent, évoluent en ligne avec l'accroissement des volumes à traiter, soit plus de 74 500 tonnes de fruits et légumes frais commercialisés sur le semestre (+38,8%).

Ainsi, l'EBITDA courant s'établit à 0,2 M€, en recul par rapport à la même période sur l'exercice précédent et le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe est en repli de 1,8 point au 31 mars 2022.

Après prise en compte de dotations aux amortissements et provisions quasi stables, qui s'élèvent à (0,8) M€, le résultat d'exploitation ressort à (0,5) M€ au 31 mars 2022, en baisse de 0,8 M€.

Après prise en compte du résultat financier de 0,2 M€ et de la charge d'impôts de 0,1 M€, le résultat net consolidé du 1er semestre 2021/22 s'élève à (0,2) M€.





Une structure financière solide

La marge brute d'autofinancement au 31 mars 2022 s'élève à 0,3 M€ contre 1,2 M€ au 31 mars 2021.

La variation du Besoin en Fonds de Roulement, toujours beaucoup plus élevé à la fin du 1er semestre qu'à la fin de l'exercice, s'établit à +15,9 M€, en raison de la forte croissance du chiffre d'affaires réalisé sur la fin du 2ème trimestre, non encore recouvré au 31 mars 2022, et du financement du démarrage des campagnes printanières, dont celle des mangues en provenance d'Afrique de l'Ouest.

Au 31 mars 2022, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 30,9 M€, la trésorerie disponible est de 4,4 M€ et les dettes financières brutes de 19,7 M€ incluant 13,4 M€ de concours bancaires.





Poursuite de la croissance au 3ème trimestre 2021/22 : +18%

En K€ - normes françaises non-audités T3

2020/21 T3

2021/22 Var. 9 mois

2019/20 9 mois

2020/21 Var. SIIM 32 375 38 918 +20,2% 75 450 111 047 +47,2% Bratigny 11 617 13 011 +12,0% 30 381 37 511 +23,5% Omer-Decugis & Cie 43 992 51 929 +18,0% 105 831 148 558 +40,4%

Le groupe Omer-Decugis & Cie poursuit sa croissance au 3ème trimestre 2021/22 en réalisant un chiffre d'affaires de 51,9 M€, en progression de +18,0% (+15,7% en organique) par rapport à l'exercice précédent. Les deux pôles du Groupe ont contribué à la dynamique d'activité sur ce trimestre. L'activité du pôle SIIM ressort en croissance de +20,2% et l'activité de Bratigny s'inscrit en hausse de +12,0% (+3,2% en organique).

À l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2021/22 (d'octobre 2021 à juin 2022), le chiffre d'affaires consolidé du groupe Omer-Decugis & Cie s'établit à 148,6 M€, en forte croissance de +40,4% (dont 38,3% en organique).





Perspectives

La croissance continuera de porter le 2nd semestre 2021/22 qui devrait permettre au groupe Omer-Decugis & Cie d'être en avance de 12 mois sur son plan de développement, qui visait un chiffre d'affaires de 175 M€ en 2023. Des actions d'adaptation sont en cours de mise en œuvre afin de répondre à la conjoncture inflationniste et de renforcer la rentabilité opérationnelle, notamment sur le prochain exercice.

Omer-Decugis & Cie réaffirme ainsi ses ambitions de croissance à moyen terme et confirme son plan de développement qui vise un chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.





Prochaine communication : chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/22, le 18 octobre 2022 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com





À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d'EthiFinance, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 137,6 M€ au 30 septembre 2021, représentant plus de 119 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.







1 Intégration de la société Anarex SAS après son acquisition à 100% au 11 décembre 2021

2 EBITDA : résultat d'exploitation, avant dotations et reprises sur amortissements et provisions hors provisions sur actif circulant et prêts, auquel est ajouté la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.