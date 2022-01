06/01/2022 - 07:30

Rungis, le 6 janvier 2022 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, figure dans le dernier classement sélectif de l'agence Gaïa Research, filiale d'EthiFinance spécialisée dans la notation des performances ESG des entreprises cotées sur les marchés européens. L'évaluation de la démarche RSE du Groupe, réalisée à l'occasion de la campagne Gaïa Research 2021 qui couvre une sélection de 400 valeurs cotées, conforte les résultats présentés lors de l'introduction en Bourse du Groupe. L'agence de notation EthiFinance est consultée par des sociétés de gestion de premier plan dans leurs processus de gestion et décisions d'investissement socialement responsable (ISR).

À l'issue de la campagne 2021, Omer-Decugis & Cie a en effet obtenu la note générale de 82/100 après analyse de ses performances sur les quatre piliers retenus : Environnement, Social, Gouvernance et Parties Prenantes Externes (ESG-PPE). Une notation qui surperforme, dès la première année, à la fois le benchmark national (58/100) regroupant les 400 entreprises couvertes par Gaïa Research, le benchmark sectoriel (66/100), composé des 24 sociétés du secteur Biens de consommation de base et le benchmark par catégorie dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 M€ (40/100) composé des 148 valeurs à la date de la campagne.

Cette évaluation permet à Omer-Decugis & Cie de se classer :

À la 1 ère place du benchmark par taille de chiffre d'affaires,

place du benchmark par taille de chiffre d'affaires, À la 4 ème place du benchmark sectoriel,

place du benchmark sectoriel, À la 42ème place du classement national Gaïa.

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie, indique : « L'intégration de notre Groupe dans la campagne Gaïa Research 2021 quelques mois seulement après notre introduction en Bourse est une vraie fierté, de même que la notation ESG-PPE obtenue qui couronne les efforts constants de l'ensemble de nos collaborateurs à bâtir un modèle d'affaires pour notre Groupe au service d'une agriculture saine, diversifiée et responsable. Comme pour toute démarche d'amélioration continue, nous avons pour objectif d'aller plus loin encore dans notre performance RSE et de contribuer activement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l'ONU à l'horizon 2030. »

Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, Omer-Decugis & Cie a fait de sa politique qualité et de responsabilité sociétale, la pierre angulaire de son modèle d'entreprise intégrant les trois grandes dimensions de son environnement et écosystème d'affaires : l'agriculture dans les pays en voie de développement, le commerce international des fruits et légumes frais et l'emploi sur le marché international de Paris-Rungis.

Acteur de la transition énergétique et du développement des territoires, le Groupe a notamment annoncé en juillet 2021 le lancement du premier ananas « Zéro Carbone » au monde, de ses plantations en Équateur jusqu'à sa plateforme de Rungis en France. Il travaille actuellement au prolongement de cet objectif de neutralité carbone au sein de ses autres gammes de fruits et légumes frais.



Calendrier des prochaines publications financières :

Résultats annuels 2020/21 et Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021/22, le 24 janvier 2022 (après Bourse)

trimestre 2021/22, le 24 janvier 2022 (après Bourse) Assemblée générale des actionnaires, le 22 mars 2022

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d'EthiFinance, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 137,7 M€ au 30 septembre 2021, représentant plus de 119 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.



Contacts