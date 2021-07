01/07/2021 - 18:15





Rungis, le 1er juillet 2021 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce que sa filiale SIIM, organisera, dès l'automne prochain, la campagne d'exportation du litchi malgache, après que sa candidature ait été retenue par le Groupement des Exportateurs de Litchis (GEL).





En remportant ce marché, le Groupe consolide sa position de leader de l'exotique au niveau européen et intègre une filière stratégique dans le développement économique et social du pays, 3ème producteur mondial et 1er exportateur vers l'Europe. À Madagascar, l'exportation de ce fruit exotique fait vivre, directement ou indirectement, près de 300 000 personnes (producteurs, transporteurs, agents en stations de conditionnement).



Star des étals lors des fêtes de fin d'année, la distribution du litchi malgache en Europe est une campagne saisonnière, portant sur la commercialisation de plus de 16 000 tonnes de fruits, qui s'étend habituellement de début décembre jusqu'à la fin janvier, et qui sera donc distribuée pour moitié par le Groupe.



Le déploiement de la campagne de commercialisation générera sur l'exercice 2021/20221 un chiffre d'affaires consolidé estimé à plus de 15 millions d'euros pour près de 8 000 tonnes de litchis, et s'inscrit pleinement dans le plan de croissance 2021/2025 du Groupe Omer-Decugis & Cie.

« C'est une grande fierté d'avoir obtenu la confiance des exportateurs malgaches pour l'organisation de la distribution du litchi local dès la campagne 2021/2022, organisée au niveau international par le Groupement des Exportateurs de Litchis (GEL) sous la supervision du Ministère malgache chargé du Commerce. Certifiée Global G.A.P, Grasp et disposant d'une offre certifiée Fairtrade par Flocert, la filière du litchi malgache s'est développée sur des protocoles de production intégrant les trois piliers essentiels de l'agriculture durable (sécurité sanitaire, respect de l'environnement, conditions de travail socialement responsables), au service de la qualité gustative du fruit, à la saveur unique et raffinée. Compte tenu de nos savoir-faire réciproques et de nos synergies dans la gestion d'une campagne saisonnière, notamment dans l'organisation de chaines logistiques performantes, nous avions toutes les raisons d'intégrer le litchi à notre gamme d'exotiques. Au-delà du succès de la commercialisation du litchi en France et au niveau européen pour les prochaines fêtes de fin d'année, notre action s'inscrira dans un cadre de partenariat de long terme permettant d'accompagner le développement durable du litchi de Madagascar », indique Vincent Omer-Decugis, Président-Directeur général d'Omer-Decugis & Cie.



Historiquement implanté en Afrique depuis sa création en 1978 et exportateur de premier plan – leader européen de la mangue d'Afrique de l'Ouest, le Groupe compte mettre à profit tout son savoir-faire et ses capacités, à la fois, commerciales, logistiques, opérationnelles et techniques pour assurer à ses clients et, à travers eux, aux consommateurs européens, des litchis d'une qualité exceptionnelle pour les prochaines fêtes de fin d'année.

L'objectif est aussi de s'impliquer localement, et mobiliser la Fondation d'entreprise du Groupe (Fondation Louis Omer-Decugis) en soutenant des projets de développement des communautés de la filière du litchi dans les domaines de la santé ou de l'éducation, comme c'est le cas dans la majorité des territoires où le Groupe opère (Afrique, Amérique Latine).





À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation ESG Ethifinance « Exemplaire » de 81/100. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 120 M€ au 30 septembre 2020, représentant plus de 100 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.



