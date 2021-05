24/05/2021 - 10:00

Rungis, le 24 mai 2021 – Omer-Decugis & Cie, Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I. 21-022, en date du 21 mai 2021.

Ce Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse d'Omer-Decugis & Cie sur le marché Euronext Growth® à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'une approbation sur le Prospectus relatif à l'opération.



Omer-Decugis & Cie, une histoire familiale autour des fruits et légumes débutée en 1850

Fondé en 1850, Omer-Decugis & Cie est un groupe familial international spécialisé dans les fruits et légumes frais, principalement exotiques et développé de père en fils depuis 6 générations. Dirigé par Vincent Omer-Decugis, le Groupe s'est engagé, depuis quelques années, dans une accélération de sa croissance sur un marché porteur au niveau européen.

Installé sur le marché de Rungis, plus grand marché de produits frais au monde, où il fait partie des acteurs majeurs et historiques des fruits et légumes, le Groupe propose plus de 1 000 références dont les principales sont commercialisées dans ses propres marques reconnues de ses clients (Dibra, Selvatica, Terrasol, le Marché…) ou en marques de distributeur (MDD). En 2020, le Groupe a livré plus de 102 000 tonnes de fruits et légumes frais réparties à 76,5% en France et 23,5% dans le reste de l'Europe1.

Omer-Decugis & Cie couvre au sein de sa gamme 91% de l'offre de fruits et légumes exotiques consommés en Europe et dispose de positions fortes sur le segment stratégique « BAMA » (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats) :

N°1 Européen 2 sur les mangues d'Afrique et sur l'ananas d'Équateur ;

sur les mangues d'Afrique et sur l'ananas d'Équateur ; N°3 français2 sur les bananes.

Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur de la production à la distribution, en intégrant le savoir-faire spécifique du mûrissage, le Groupe est référencé auprès de tous les circuits de distribution de fruits et légumes frais en France et en Europe. Grâce à une supply chain intégrée et contrôlée, Omer-Decugis & Cie garantit à ses clients une sécurité d'approvisionnement et aux consommateurs des fruits et légumes frais d'une qualité gustative reconnue, dans le respect de pratiques agricoles responsables.



L'avantage compétitif d'une chaîne de valeur totalement maîtrisée

Omer-Decugis & Cie contrôle toute la chaîne de valeur grâce à un management de la qualité robuste et un savoir-faire historique en planification et gestion logistique à l'international. Associé en production dans ses principales zones d'approvisionnement (Amérique Latine et Afrique), les activités du Groupe intègrent l'importation, le mûrissage, le conditionnement ainsi que la distribution BtoB.

Un tiers de la production provient aujourd'hui de producteurs-associés, situés en Équateur ou en Afrique, dans lesquels le Groupe détient des participations minoritaires (entre 15% et 40%). L'objectif est de porter à 50% la part des approvisionnements provenant des producteurs-associés à horizon 2025.

Omer-Decugis & Cie a fait le choix stratégique de s'implanter et de développer ses approvisionnements en Équateur, un pays agricole stable bénéficiant d'une économie dollarisée et d'une météorologie favorable, qui représente environ 63% des tonnages du Groupe, concentrés sur la banane et l'ananas. En Afrique, continent d'implantation historique, le Groupe s'approvisionne en mangues (au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso), en haricots verts (au Kenya), en noix de coco et bananes (en Côte d'Ivoire), pour environ 18% des tonnages du Groupe.

L'expertise logistique du Groupe, de l'adaptation des quantités récoltées aux besoins des clients jusqu'au pilotage des flux et à la gestion des délais de livraison (time-to-market), garantit une continuité d'approvisionnement, une qualité et une maturité optimale des fruits et légumes tout au long de l'année.



Une plateforme de mûrissage et de conditionnement de dernière génération et d'excellence

Omer-Decugis & Cie a acquis depuis de nombreuses années une expertise reconnue dans un métier clé, le mûrissage, ce qui lui permet de garantir des fruits à la maturité optimale et adaptés à chaque contexte de marché (grande distribution, fraîche découpe…). Avec l'ouverture en septembre 2020 de sa nouvelle plateforme de 12 000 m2 sur le Marché de Rungis dédiée au mûrissage et au conditionnement, Omer-Decugis & Cie dispose du plus important site de mûrissage en France, fruit d'un investissement du Groupe de près de 11 M€.

Cette mûrisserie moderne intègre les technologies les plus récentes autour de systèmes intégrés alliant performance, ergonomie et efficacité énergétique. Ces équipements assurent une surveillance précise de la température, de l'hygrométrie et de l'homogénéité du mûrissage permettant la distribution des fruits dans des conditions optimales.

Avec une capacité de mûrissage de 100 000 tonnes de fruits climactériques (bananes, mangues, avocats), le Groupe est déjà dimensionné pour soutenir sa croissance jusqu'en 2023. Des projets d'extension ou de renforcements de capacité sont d'ores et déjà étudiés pour accompagner la croissance au-delà de 2023.



Un savoir-faire reconnu par les plus grands acteurs sur tous les segments du marché

Fort d'une organisation commerciale, logistique, opérationnelle, technique et support dimensionnée pour sa prochaine phase de croissance, Omer-Decugis & Cie est aujourd'hui référencé auprès des plus grands acteurs sur tous les segments de marché en France et en Europe (GMS France et Europe, distribution spécialisée, restauration hors domicile et fraîche découpe) via une approche multicanale.

Bratigny, grossiste historique et leader du Marché de Rungis de fruits et légumes de saison et exotiques, représente 28% du chiffre d'affaires 2019/20. Il adresse les circuits de distribution spécialisés de Paris et l'Île-de-France sur ses carreaux de vente dans le pavillon principal des fruits et légumes (D2) du MIN de Rungis (détaillants marchés et boutiques, grossistes et demi-grossistes, collectivités locales, restauration-traiteurs, GMS).

SIIM, opère également depuis le siège social du Groupe à Rungis pour les clients français et en Espagne pour la gestion des grands comptes européens, et représente 72% du chiffre d'affaires 2019/20 (clientèles grands comptes, GMS, distribution spécialisée, restauration hors domicile, fraîche découpe).

Le Groupe étend régulièrement son nombre de références chez chaque client, avec encore un fort potentiel de développement pour soutenir sa croissance organique lors des prochaines années. Ce positionnement diversifié permet à Omer-Decugis & Cie de capitaliser sur la progression du marché et d'être faiblement exposé aux aléas conjoncturels de chaque segment.



Une démarche RSE mature, au cœur du modèle de développement du Groupe et jugée « Exemplaire » par l'analyse extra-financière

Acteur engagé au service d'une agriculture durable, facteur de progrès économique, respectueuse des territoires et des hommes, Omer-Decugis & Cie a développé une politique qualité et de responsabilité sociétale parfaitement intégrée à sa politique générale et conforme à sa raison d'être : contribuer au développement d'une offre alimentaire diversifiée et de qualité à travers le monde, en proposant de la diversité produit et de la qualité gustative aux consommateurs européens de fruits et légumes frais.

Depuis des années, Omer-Decugis & Cie est reconnu pour son exigence en matière de qualité et de sécurité alimentaire et pour son engagement envers les normes sociales et environnementales les plus exigeantes. Le Groupe a ainsi obtenu, en avril 2021, une notation extra-financière de 81/100 pour sa démarche RSE (Responsabilité sociétale d'entreprise) correspondant à un niveau de performance « Exemplaire », attribuée par EthiFinance, agence d'analyse extra-financière3.



Une capacité démontrée à surperformer un marché en croissance

Le marché des fruits et légumes est en augmentation régulière (+5% en 20204) tiré par la végétalisation croissante de l'assiette en Europe.

En croissance ininterrompue depuis plus de 10 ans, Omer-Decugis & Cie superforme régulièrement le marché. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe a ainsi doublé entre 2014 et 2020 grâce :

au positionnement sur les segments de marché les plus porteurs (engouement pour les fruits exotiques, essor de la consommation mûr-à-point, croissance du bio, …),

à la sécurisation de la croissance des approvisionnements,

à l'extension des capacités de mûrissage,

à des croissances externes complémentaires, avec 2 acquisitions d'acteurs grossistes réalisées sur la période.

Sur l'exercice 2019/20, le cap des 100 000 tonnes de fruits et légumes frais commercialisés a été franchi. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 119,7 M€ en progression de +6,6% par rapport à 20195, démontrant la résilience du Groupe pendant la crise sanitaire.



Une stratégie offensive pour doubler de nouveau de taille en 5 ans

Omer-Decugis & Cie est parfaitement positionné pour tirer profit de cette dynamique de marché favorable. Au cours des deux derniers exercices, le Groupe a fortement investi sur le renforcement de son organisation et de ses capacités opérationnelles autour de ses deux pôles (Bratigny et SIIM) et a également renforcé son Comité exécutif afin d'accompagner les ambitions de croissance 2025.

Si ces investissements, ajoutés aux effets de la crise sanitaire, ont logiquement pesé sur la rentabilité du Groupe (marge d'EBITDA6 de 1,9% au 30 septembre 2020), ils vont permettre à Omer-Decugis & Cie d'accélérer sa croissance au cours des prochaines années.

Fort de ses atouts et de son savoir-faire acquis depuis sa création, Omer-Decugis & Cie entend bénéficier de ses nouvelles capacités pour atteindre un chiffre d'affaires consolidé de 175 M€ en 2023 et poursuivre sa stratégie ambitieuse avec un objectif de chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.

Le Groupe démarre parfaitement cette nouvelle phase de développement avec une progression de +11,3% du chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'exercice 2020/217, couplée à une forte amélioration de la rentabilité sous l'effet des gains de productivité issus des nouvelles capacités et une gestion rigoureuse des coûts.

Le développement d'Omer-Decugis & Cie a été intégralement mené en autofinancement en ayant recours à des financements bancaires pour accompagner sa croissance. L'objectif de l'augmentation de capital envisagée dans le cadre du projet d'introduction en Bourse est de doter le Groupe de moyens financiers supplémentaires, lui permettant d'accompagner l'accélération de son développement et d'atteindre ses objectifs financiers à horizon 2025.



Mise à disposition du Document d'enregistrement

Le Document d'enregistrement d'Omer-Decugis & Cie, approuvé par l'AMF le 21 mai 2021 sous le numéro I.21-022 est disponible sur les sites internet de la Société (www.omerdecugis-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 1 Place Paul Omer-Decugis – 94538 Rungis.

Le Document d'enregistrement contient une description détaillée de la Société, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière et ses résultats, ainsi que des facteurs de risques correspondant.



Facteurs de risques

La Société attire l'attention du public sur le chapitre 3 « Facteurs de risques », figurant dans le Document d'enregistrement approuvé par l'AMF.

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en Bourse d'Omer-Decugis & Cie sur

www.omerdecugis-bourse.com





À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation ESG Ethifinance « Exemplaire » de 81/100. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 120 M€ au 30 septembre 2020, représentant plus de 100 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.



