06/02/2024 - 19:00

L'Olympique Lyonnais prolonge jusqu'en 2029 son partenariat avec adidas, équipementier du club depuis 2010

Décines, le 6 février 2024

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer la signature d'un protocole d'accord ferme et engageant avec adidas, son équipementier exclusif depuis 2010. La marque accompagnera les équipes masculines et féminines de l'Olympique Lyonnais pour 4 saisons supplémentaires, soit sur la période 2025-2029.

Cette collaboration unique dans l'histoire du football témoigne d'un engagement sans faille de la part d'adidas, qui a su construire avec le club un partenariat historique dans la durée. La conclusion de cet accord de prolongation réaffirme la confiance instaurée entre les équipes du club et adidas depuis près de 15 ans, et va contribuer au développement des projets sportifs masculin et féminin et à la poursuite des objectifs de croissance fixés par leurs directions respectives.

Ce partenariat va bien au-delà pour adidas, avec la poursuite de l'accompagnement de la jeune génération à OL Academy, le centre de formation du club afin de continuer à soutenir de façon intense les jeunes et le football amateur.

En renforçant les liens avec son équipementier historique, l'Olympique Lyonnais entend poursuivre la dynamique positive qui lance les bases de son nouveau cycle : deux projets sportifs ambitieux pour ses deux équipes féminine et masculine, bénéficiant de dotations financières et d'équipements ainsi que de promotions marketing améliorées.

La poursuite de cette collaboration avec un équipementier au rayonnement mondial, renforce la notoriété du club, sur le territoire français et à l'international et confirme le statut de l'Olympique Lyonnais en tant que club majeur sur les circuits masculin et féminin du football.









À PROPOS D'ADIDAS

adidas est un des premiers équipementiers sportifs mondiaux. Basée à Herzogenaurach, en Allemagne, l'entreprise emploie plus de 59 000 personnes dans le monde et a généré un chiffre d'affaires de 22,5 milliards d'euros en 2022.

