30/11/2023 - 18:30

Pierre Sage nommé provisoirement à la tête du groupe professionnel

Lyon, le 30 novembre 2023

Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l'équipe professionnelle, actuellement 18ème de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints, Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello, et Mauro Carretta.

En attendant l'issue de cette procédure, la préparation et l'encadrement du match à Lens, ce samedi à 17h00, seront assurés par Pierre Sage assisté de Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez et Rémy Vercoutre en qualité d'entraîneur des gardiens.

L'Olympique Lyonnais tient à remercier Fabio Grosso et ses adjoints pour leur implication et professionnalisme depuis leur prise de fonction à la tête de l'équipe professionnelle.