18/11/2023 - 13:45

Laurent Prud'homme, futur Directeur Général de l'Olympique Lyonnais

Lyon, le 18 novembre 2023

L'Olympique Lyonnais SASU, filiale à 100% de l'Olympique Lyonnais Groupe, et son président John Textor sont très heureux d'annoncer le futur recrutement de Laurent Prud'homme en qualité de Directeur Général salarié de l'Olympique Lyonnais.

Laurent Prud'homme sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations courantes de l'Olympique Lyonnais, sous la responsabilité directe de John Textor. Les décisions finales sur les "questions footballistiques" continueront à être prises par John Textor ; le département football de l'Olympique Lyonnais (y compris l'entraîneur/manager et le futur directeur sportif) sera toutefois directement rattaché à Laurent Prud'homme. Il sera par ailleurs, le principal interlocuteur de l'OL auprès des autorités gouvernementales, publiques, administratives et sportives, telles que la LFP, l'UEFA, les élus locaux et le gouvernement français.

Laurent Prud'homme, 49 ans, apportera son expérience de CEO capable d'impulser des transformations dans le domaine des médias, de la technologie et du divertissement, ayant précédemment dirigé des institutions prestigieuses telles que L'Équipe et Discovery Group. Grâce à sa connaissance approfondie du monde du sport et à ses origines lyonnaises, Laurent Prud'homme a une vision forte et ambitieuse pour l'Olympique Lyonnais qu'il partage avec John Textor pour repositionner le club parmi les références européennes.

John Textor, président de l'Olympique Lyonnais et président-directeur général de l'Olympique Lyonnais Groupe, déclare : « Je suis convaincu que nous avons trouvé la personne idéale pour mener à bien le beau projet de diriger l'Olympique Lyonnais et je suis très heureux que Laurent nous rejoigne et qu'il ait, en tant que Lyonnais et fan du club, décidé d'y consacrer son nouveau projet professionnel. En tant que Président du club, je suis très fier de notre capacité à attirer des talents comme Laurent et de ce que cela peut signifier pour l'OL dans les années à venir ».

Laurent Prud'homme rejoindra l'Olympique Lyonnais début 2024 et au plus tard en février 2024.



Lien vers la lettre de John Textor aux supporters : https://www.johntextor.org/ol-public-statement-fr