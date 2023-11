14/11/2023 - 20:35

ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2023/24

PROGRESSION DE +22% DU TOTAL DES PRODUITS

DES ACTIVITÉS[1] À 123,1 M€* (+22,1 M€)

RECETTE MOYENNE MATCHDAY EN HAUSSE DE 7%

REVENU MOYEN PAR SPECTATEUR MATCHDAY EN HAUSSE DE 14%

Lyon, le 14 novembre 2023

En M€ (du 1er juillet au 30 septembre) 30/09/23*

3 mois 30/09/22**

3 mois Var.

en M€ Var.

en % BILLETTERIE 6,3 10,1 -3,8 -38% dont Championnat et autres matchs 6,3 10,1 -3,8 -37% dont Europe 0,0 0,0 0,0 - DROITS TV ET MARKETING** 7,2 26,5 -19,3 -73% dont LFP-FFF 7,0 26,3 -19,3 -73% dont UEFA 0,2 0,2 0,0 0% PARTENARIATS – PUBLICITÉ 7,7 9,2 -1,5 -16% PRODUITS DE LA MARQUE 5,3 6,1 -0,9 -14% dont produits dérivés 2,7 3,3 -0,5 -16% dont produits images et divers 2,5 2,9 -0,3 -12% EVENTS 6,2 5,1 +1,0 +20% dont séminaires et visites 1,0 1,1 -0,1 -12% dont grands évènements 5,2 4,0 +1,2 +29% PRODUITS DES ACTIVIT É S (HORS TRADING JOUEURS) 32,6 57,1 -24,5 -43% PRODUITS DE CESSIONS DES CONTRATS JOUEURS 90,5 43,9 +46,6 +106% TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVIT É S1 123,1 101,0 +22,1 +22%

*estimés, non audités

**Au 1er trimestre 2022/23, le Groupe avait reçu un premier versement de 16,5 M€ correspondant à la 1ère tranche de revenus liés à la prise de participation de CVC dans la filiale commerciale de la LFP

1/ total des produits des activitÉs en progression DE +22%

BILLETTERIE : 6,3 M€ (-3,8 M€ vs. N-1)

Les recettes de billetterie domestiques s'établissent à 6,3 M€ contre 10,1 M€ au 30 septembre 2022, intégrant les revenus de 3 matchs de Ligue 1 contre 5 en N-1. La recette moyenne « matchday » s'établit à 2,3 M€, contre 2,1 M€ au 30 septembre 2022. Le revenu moyen par spectateur matchday s'élève à 53 €, contre 47 € au 30 septembre 2022.

DROITS TV ET MARKETING : 7,2 M€ (-19,3 M€ vs. N-1)

Les Droits TV LFP-FFF s'élèvent à 7,2 M€ contre 26,3 M€ au 30 septembre 2022. En N-1, ils intégraient un produit de 16,5 M€ correspondant à la 1ère tranche de revenus liés à la prise de participation de CVC dans la filiale commerciale de la LFP. Retraité de l'impact de l'opération LFP/CVC en N-1, les droits TV diminuent de -2,8 M€, recul lié à un classement provisoire défavorable au 30 septembre en Ligue 1 (18e contre 6e en N-1) qui pénalise les revenus de droits TV LFP.

PARTENARIATS – PUBLICITÉ : 7,7 M€ (-1,5 M€ vs. N-1)

Les revenus de Partenariats – Publicité s'établissent à 7,7 M€, en recul de -1,5 M€ en relation principalement avec un nombre d'évènements (matchs et grands évènements) inférieur à N-1.

PRODUITS DE LA MARQUE : 5,3 M€ (-0,9 M€ vs. N-1)

Les produits de la marque, également pénalisés par le nombre de matchs et d'évènements inférieur à N-1, s'élèvent à 5,3 M€.

EVENTS : 6,2 M€ (+1,0 M€ vs. N-1)

L'activité Events s'établit à 6,2 M€, en progression de +1,0 M€. Le Groupama Stadium a notamment accueilli 3 matchs de la Coupe de monde de rugby, et le concert des Red Hot Chili Peppers en juillet 2023.

TRADING JOUEURS : 90,5 M€ (+46,6 M€ vs. N-1)

L'activité de trading a été très soutenue au 1er trimestre 2023/24 pour s'établir à 90,5 M€, avec les cessions de Bradley BARCOLA au PSG (38,2 M€), Castello LUKEBA à Leipzig (29,0 M€), Romain FAIVRE à Bournemouth (13,5 M€), Thiago MENDES à Al Rayyan (4,0 M€), Abdoulaye NDIAYE à Troyes (2,9 M€), Karl TOKO EKAMBI à Abha FC (1,5 M€), Habib KEITA à Clermont (1,2 M€), CAMILO à Akhmat Grozny (0,2 M€).

En N-1, les produits de cessions de contrats joueurs s'élevaient à 43,9 M€, correspondant à la cession de 2 contrats (38,7 M€), ainsi que 2 prêts et incentives (5,1 M€).

2/ ÉVÈNEMENTS RÉCENTS ET PERSPECTIVES

Après les deux premiers versements (40 M€ au total) liés à l'opération LFP/CVC[2], au cours de l'exercice 2022/23, le Groupe devrait percevoir la 3ème et dernière tranche de versements (50 M€) en 2023/24, sous réserve de la réalisation des opérations à venir entre la LFP et CVC Capital Partners.

Le 8 novembre dernier, le Groupe a annoncé avoir trouvé un accord préliminaire avec un groupe d'institutions financières mondiales de premier plan, pour un refinancement de la grande majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique Lyonnais SASU, pour un montant total de 320 M€, à long terme[3]. Les agences KBRA Europe et DBRS Morningstar ont respectivement attribué une notation financière indicative de BBB+ et BBB sur la structure envisagée. Le closing de ce nouveau financement devrait intervenir d'ici le 31 décembre 2023, sous réserve d'un accord sur la documentation définitive et la satisfaction de différentes conditions usuelles.

Les travaux de construction de la LDLC Arena, portés à 100% par OL Groupe, sont en cours de finalisation. La mise en exploitation de la salle est prévue le 23 novembre prochain, avec une programmation déjà très étoffée, notamment 11 matchs d'Euroleague de basket de LDLC Asvel, ainsi que de nombreux spectacles et évènements. Cliquez sur le lien suivant pour consulter la programmation de la LDLC Arena : programmation LDLC Arena.

Comme annoncé le 25 octobre dernier[4], le Groupama Stadium dispose d'une programmation riche pour les mois à venir, avec notamment des concerts majeurs : Taylor Swift (2 & 3 juin 2024), Rammstein (15 juin 2024), Coldplay (22, 23 & 25 juin 2024) ainsi que des évènements sportifs : le match de rugby France/Angleterre dans le cadre du Tournoi des 6 Nations (16 mars 2024), un match de l'équipe de France de football (mars 2024), 11 matchs de football (masculins et féminins) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 (juillet et août 2024), les cérémonies d'ouverture et clôture de WorldSkills Lyon 2024 au Groupama Stadium et à la LDLC Arena (septembre 2024), ainsi que les 1/2 finales du TOP 14 (juin 2025).

Sur le plan sportif, après un début de saison 2023/24 difficile, le club souhaite se donner tous les moyens pour améliorer à court terme sa performance et se rapprocher des meilleurs du classement en championnat de France de Ligue 1. L'ambition du club pour l'avenir demeure une participation récurrente en Coupe d'Europe.

L'opération de création par OL Groupe et Michele Kang d'une structure mondiale multi-équipes dédiée au football féminin, annoncée en mai dernier, devrait être réalisée prochainement sous réserve de la satisfaction des dernières conditions suspensives. Au terme de cette transaction, le groupe OL devrait détenir 48%[5] du capital social d'une nouvelle société, à laquelle auront été apportés l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais et le Washington Spirit (équipe de la NWSL). La nouvelle organisation a pour objectif d'acquérir des clubs féminins supplémentaires dans d'autres pays.

Compte tenu de la future prise de participation indirecte du Groupe et de Michele Kang dans les clubs OL Reign et Washington Spirit, évoluant tous deux au sein de la ligue féminine américaine NWSL, OL Groupe travaille à la cession de sa participation dans OL Reign (finaliste de la NWSL 2023, contre NJ/NY Gotham FC) afin d'éliminer tout futur conflit d'intérêts au sein de la NWSL et les pertes d'exploitation annuelles de cette entité. Un processus d'enchères compétitif a été lancé pour identifier un acquéreur potentiel d'OL Reign.

3/ OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Les objectifs stratégiques du Groupe demeurent inchangés par rapport à ceux annoncés le 25 octobre 2023 :

Le Groupe compte se recentrer sur ses activités liées au football masculin et se désengager en tout ou partie de certains actifs non-essentiels, dont le produit de vente pourrait être utilisé pour investir dans la formation et le développement des jeunes joueurs et réduire la dette financière du Groupe ;

OL Groupe envisage la possibilité de procéder à une cotation de ses titres (ou d'une holding appartenant au groupe Eagle) aux États-Unis sur le New York Stock Exchange. Une telle cotation, si elle devait être réalisée, pourrait être annoncée au cours du 1er semestre 2024.

Compte tenu de la redéfinition de la stratégie du Groupe, incluant notamment des acquisitions et des cessions d'actifs envisagés et du refinancement prochain, OL Groupe communiquera ultérieurement sur ses objectifs à plus long terme.









[1] Indicateur Alternatif de Performance (IAP) : Total des produits des activités : qui comprend les produits des activités hors trading ainsi que les produits de cessions de contrats joueurs.

[2] Rappel : Consécutivement à la création de la filiale commerciale de la LFP et la prise de participation par le fonds d'investissement CVC Capital Partners dans ladite filiale en juillet 2022 (1,5 Md€ pour 13%), le collège de L1 et de L2 et le Conseil d'Administration de la LFP ont voté la répartition de 1,13 Md€ reversé aux clubs (fractionnée sur plusieurs exercices), dont une dotation totale de 90 M€ à recevoir pour l'Olympique Lyonnais.

[3] Lire le communiqué du 8 novembre 2023 : https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-82830-231108-olg-cp-point-refinancement-fr.pdf.

[4] Lire le communiqué de presse des résultats annuels 2022/23 du 25 octobre 2023 : https://www.actusnews.com/fr/ol-groupe/cp/2023/10/25/resultats-annuels-de-l_exercice-2022-23.

[5] Sans droits de vote.