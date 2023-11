08/11/2023 - 18:30

Lyon, le 8 novembre 2023 - 18h30

OL Groupe a le plaisir d'annoncer qu'un accord préliminaire a été trouvé avec un groupe d'institutions financières mondiales de premier plan, pour un refinancement de la grande majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique Lyonnais SASU, pour un montant total de 320 M€, à long terme.

Il s'agit d'une étape décisive dans la mise en place du refinancement prochain qui permettra à OL Groupe et à sa filiale Olympique Lyonnais SASU de rembourser le solde de la dette long terme « stade », les prêts PGE contractés pendant les années COVID et d'autres dettes souscrites auprès de parties privées (dont Holnest). De plus, ce nouveau financement devrait être plus souple pour le Groupe à divers égards, notamment en éliminant des engagements restrictifs substantiels figurant dans les contrats de financement existants au titre desquels certaines décisions du Groupe étaient soumises à l'approbation préalable des créanciers.

Les agences KBRA Europe et DBRS Morningstar ont respectivement attribué une notation financière indicative de BBB+ et BBB sur la structure envisagée.

OL Groupe est conseillé dans le cadre du refinancement par Goldman Sachs. Le closing de nouveau financement devrait intervenir d'ici le 31 décembre 2023, sous réserve d'un accord sur la documentation définitive et la satisfaction de différentes conditions usuelles.

« Nous sommes extrêmement satisfait du leadership de Goldman Sachs en tant que conseiller dans le cadre de ce refinancement, qui rassemble un certain nombre d'institutions de premier plan pour soutenir le plan d'affaires d'OL Groupe », a déclaré John Textor, Président-Directeur général d'OL Groupe. « La confirmation des principales agences de notation de crédit et la qualité de nos nouveaux investisseurs témoignent de la force de la marque OL, de l'amélioration de la situation financière du groupe et de la solidité de son plan d'affaires pour l'avenir. »