 OL GROUPE

31/10/2023 - 18:30

Lyon, le 31 octobre 2023

Le document d'enregistrement universel de l'exercice 2022/23 de la société Olympique Lyonnais Groupe a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 31 octobre 2023 et enregistré sous le numéro D.23-0786. Il comprend notamment :

l'ensemble des informations relevant du rapport financier annuel 2022/23,

le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise,

les honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Le Groupe travaille activement sur le refinancement de la majorité de son endettement existant dont l'échéance actuelle est au 30 juin 2024. Les négociations avec plusieurs établissements financiers de premier plan sont très avancées, et le 25 octobre 2023, les agences KBRA Europe et DBRS Morningstar ont respectivement attribué une notation financière indicative de BBB+ et BBB sur la structure envisagée. Le Groupe est confiant dans sa capacité à finaliser ce refinancement avant les échéances susvisées et l'hypothèse de continuité d'exploitation a été retenue par le conseil d'administration du 24 octobre 2023 qui a arrêté les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2023 (les commissaires aux comptes ayant attiré l'attention de la Société sur l'incertitude liée à l'échéance actuelle au titre de leur revue de la continuité d'exploitation). Le lecteur est invité à se référer à la section 6.6 de l'annexe aux comptes sociaux, à la section 11.2 de l'annexe aux comptes consolidés et à la section 3.3 (Risques financiers) du Document d'Enregistrement Universel.

Le document d'enregistrement universel est disponible dans la rubrique Rapport annuel du site internet de la société à l'adresse https://investisseur.olympiquelyonnais.com/

Des exemplaires de ce document sont également disponibles au siège de la société : 10, avenue Simone Veil, CS 70712, 69153 Décines Cedex.