16/09/2023 - 13:00

Lyon, le 16 septembre 2023

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer la nomination de Fabio Grosso au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle à compter du lundi 18 septembre 2023. L'ancien défenseur international italien, Champion du Monde en 2006, s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024, avec la possibilité de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire.

Fabio Grosso, premier international italien à porter le maillot de l'OL entre 2007 et 2009, ajoute une nouvelle page à son histoire personnelle avec le club en devenant le tout premier entraîneur italien de l'Olympique Lyonnais. Durant ses deux saisons passées à l'OL, Fabio Grosso a disputé 78 matches toutes compétitions confondues et décroché le doublé Coupe-Championnat en 2008, aux côtés de Remy Vercoutre. Un palmarès que l'ancien défenseur de Palerme et de l'Inter Milan a grandement enrichi avec la squadra Azzurra en soulevant, en 2006, la Coupe du Monde après avoir transformé son tir au but face à l'Equipe de France.

Transféré à la Juventus de Turin en 2009, Fabio Grosso met un terme à sa carrière 3 ans plus tard pour se lancer dans une nouvelle aventure en tant qu'entraîneur en prenant rapidement la direction de l'équipe U19 de la Juve, avec laquelle il dispute notamment la Youth League face à l'OL.

Son parcours l'a ensuite conduit à être nommé à la tête du SSC Bari à l'été 2017, marquant ainsi le début de sa carrière d'entraîneur principal.

Après avoir exercé successivement à Hellas Verone, Brescia et au FC Sion, c'est à Frosinone, en Serie B, que le natif de Rome a véritablement brillé. Son arrivée en mars 2021 conduit le club à la 1ère division à l'issue d'un parcours exceptionnel la saison dernière : 80 points récoltés, 24 victoires sur 38 matches, meilleure attaque du championnat (63 buts) et meilleure défense (26 buts).

L'Olympique Lyonnais est très d'heureux d'accueillir à nouveau Fabio Grosso, avec lequel le club a toujours maintenu d'excellentes relations depuis son départ en 2009 et a une grande confiance dans ses capacités à remobiliser l'équipe professionnelle. En attendant de définir la constitution de son staff puis de prendre officiellement ses fonctions d'entraîneur, Fabio Grosso assistera au match contre Le Havre ce dimanche soir au Groupama Stadium, avant d'être présenté aux médias, le lundi 18 septembre.

La direction de l'OL tient enfin à remercier tout particulièrement Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson pour leur engagement, leur formidable détermination et implication dans la préparation de l'équipe professionnelle en vue du match contre Le Havre.