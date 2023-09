(Euronext Paris - Compartiment C)

01/09/2023 - 21:10

Lyon, le 1er septembre 2023

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée du milieu de terrain international ivoirien, Paul Akouokou, en provenance du Betis Séville pour 4 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Le montant du transfert s'élève à 3 M€ auquel pourra s'ajouter un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel transfert.

Né à Abidjan, Paul Akouokou arrive au Betis Séville en 2018 et débute avec l'équipe réserve avant d'intégrer le groupe professionnel et de découvrir la Liga, en septembre 2020. Agé de 25 ans, l'international ivoirien (4 sélections) a disputé 44 matches toutes compétitions confondues avec le club andalou, participant aux 2 dernières campagnes d'Europa League et remportant la Coupe d'Espagne en 2022.

Milieu de terrain athlétique, solide dans les duels et très à l'aise dans le domaine aérien, Paul Akouokou répond à plusieurs critères identifiés par Laurent Blanc et son staff au poste de sentinelle.