31/08/2023 - 08:00

Lyon, 31 août 2023

Olympique Lyonnais Groupe (« OLG » ou la « Société ») confirme que des mesures conservatoires ont été prises de manière non contradictoire, au cœur de l'été, sur ses comptes bancaires et sur les titres qu'elle détient dans le capital d'OL SASU et d'OL Groupe LLC, à hauteur de plus de 14,5 millions d'euros, à l'instigation d'Holnest représentée par Jean-Michel Aulas qui prétend détenir une créance à l'encontre de la Société au titre du prix de rachat du tiers de ses actions OLG.

La Société rappelle que le rachat des actions d'Holnest par OLG, prévu dans le protocole transactionnel conclu à la suite de la révocation de Jean-Michel Aulas en tant que PDG de la Société, était conditionné à l'approbation de son assemblée générale. Ce rachat devait également être soumis à l'accord des prêteurs du groupe conformément aux contrats de financement, lequel n'a pas été obtenu, ce que savait Jean-Michel Aulas. Le protocole transactionnel conclu avec OLG obligeait en outre Jean-Michel Aulas à soutenir la Société avec loyauté conformément à ses nouvelles fonctions de Président d'Honneur d'OLG. Au regard du défaut d'agréement du rachat et également en conséquence du manquement de Jean-Michel Aulas à honorer ses engagements clés du protocole transactionnel, OLG ne pouvait donc procéder au rachat de ces actions sauf à mettre en péril la Société.

OLG conteste par conséquent fermement la décision rendue hier par le Président du Tribunal de commerce de Lyon qui ignore totalement l'ensemble des éléments qui lui ont été fournis sur l'impossibilité du rachat par OLG des actions d'Holnest et des conséquences de telles mesures au regard des obligations de la Société envers les prêteurs du groupe. La Société a entrepris de former tous les recours à l'encontre de cette décision.

OLG regrette vivement que son ancien Président par ailleurs actionnaire et administrateur de la Société, ayant à ce titre une parfaite connaissance du caractère extrêmement dommageable de ses actions, ait initié une attaque aussi violente qu'illégitime à l'encontre de l'Olympique Lyonnais.