(Euronext Paris - Compartiment C)

11/08/2023 - 18:00

Lyon, le 11 août 2023.

L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Castello Lukeba au club allemand du RB Leipzig pour un montant de 34 M€ bonus compris, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value future.

Au cours d'une rencontre avec John Textor en début de semaine à Lyon, Castello Lukeba n'a pas souhaité répondre favorablement à une nouvelle prolongation de son contrat qui courait initialement jusqu'en juin 2025 et a rappelé son souhait de quitter son club formateur dès cette intersaison pour rejoindre le RB Leipzig. Devant la position de son défenseur qui n'était plus concerné par le projet sportif du club, l'Olympique Lyonnais a pris acte de cette décision et a fini par accepter d'ouvrir les négociations avec le 3ème du dernier Championnat de la Bundesliga.

Le départ de Castello Lukeba marque la fin d'une belle histoire avec l'OL. Arrivé au club en 2011 à l'âge de 8 ans et après avoir gravi tous les échelons de l'Academy, Castello Lukeba signe en juillet 2021 son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans avant de disputer ses premières minutes en professionnel un mois plus tard, contre Brest au Groupama Stadium, lors de l'ouverture de la saison. L'international espoirs (12 sélections), titulaire lors des 4 matches des Bleuets au Championnat d'Europe cet été, aura porté à 68 reprises le maillot de l'OL toutes compétitions confondues et inscrit 4 buts.

L'Olympique Lyonnais regrette de ne pas avoir pu conserver Castello Lukeba dans son effectif mais rappelle ne vouloir s'entourer que de joueurs pleinement investis et déterminés dans son projet sportif afin de réussir la meilleure saison possible.