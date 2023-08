02/08/2023 - 22:00

Duje Caleta-Car rejoint l'Olympique Lyonnais

Lyon, le 2 août 2023.

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée, sous forme de prêt payant, du défenseur international croate de Southampton Duje Caleta-Car, jusqu'au 30 juin 2024. Le montant du prêt s'élève à 1,54M et s'accompagne d'une option d'achat de 3,59M et d'un bonus de 2,1M auquel pourra s'ajouter un intéressement complémentaire de 15% sur une éventuelle plus-value future.

Arrivé en provenance de Southampton, avec qui il a joué 19 matches (2 buts), Duje Caleta-Car bénéficie d'une solide expérience du haut niveau avec près de 331 rencontres disputées dans différents championnats européens.

Le défenseur central, formé en Croatie au HNK Šibenik, est également passé par les clubs autrichiens du FC Liefering et du FC Juniors OÖ avant de rejoindre le Red Bull Salzburg en 2014. En quatre saisons avec le club salzbourgeois, Duje Caleta-Car a joué un total de 130 matches toutes compétitions confondues et a remporté quatre titres consécutifs de champion d'Autriche (2015, 2016, 2017, 2018) ainsi que trois Coupes nationale (2015, 2016, 2017).

Agé de 26 ans, le natif de Šibenik est de retour dans le championnat français où il a déjà évolué pendant quatre saisons avec Marseille (2018-2022). Auteur de 102 matches en Ligue 1, le défenseur central compte également 18 matches en coupes d'Europe et 9 matches en Coupe de France avec le club phocéen.

L'Olympique Lyonnais est heureux de compter dans ses rangs l'international croate (23 sélections – finaliste de la Coupe du Monde 2018 aux côtés de Dejan Lovren), au profil expérimenté et qui répond parfaitement aux critères définis par Laurent Blanc et son staff au poste de défenseur central. Troisième recrue après le milieu de terrain Skelly Alvero et le défenseur Clinton Mata, Duje Caleta-Car vient renforcer le groupe professionnel, actuellement en stage à Divonne-les-Bains dans le cadre de sa préparation pour la saison 2023/2024, et qui débutera son championnat le 13 août prochain avec un déplacement à Strasbourg.