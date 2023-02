01/02/2023 - 08:00

Lyon, 1er février 2023

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer le transfert de l'attaquant brésilien de Botafogo, Jeffinho pour 4 saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027. Le montant du transfert s'élève à 10 M€ auquel pourra s'ajouter un maximum de 2,5 M€ de bonus, déclenchés en fonction des performances du club et de la participation du joueur.

Formé au sein de la Pelé Academia, le centre de formation du club de Resende, partenaires de l'OL depuis 2019, Jeffinho intègre l'équipe professionnelle en 2020 et effectue ses premières apparitions dans le championnat de Rio de Janeiro.

Un an plus tard, l'attaquant brésilien, réputé entre autres pour ses qualités de vitesse et de percussion, est prêté au Sociedade Esportiva do Gama, avant de revenir à Resende puis de s'engager définitivement avec Botafogo. Dans le club membre d'Eagle Football, propriété de John Textor, Jeffinho s'impose rapidement comme l'une des pièces maitresses de l'effectif aux côtés de deux anciens lyonnais, Fernando Marçal et Rafael, qui ne tarissent pas d'éloges à son sujet.

L'Olympique Lyonnais est heureux d'avoir réussi à concrétiser ce transfert, renforçant ainsi le partenariat entre Resende, Botafogo et l'OL.

A tout juste 23 ans, Jeffinho devient le 23ème brésilien de l'histoire du club, témoignant des liens forts qui unissent l'OL et le Brésil.

Réaction de Jeffinho : « L'OL est très populaire au Brésil donc quand j'ai su que le club s'intéressait à moi, je n'ai pas réfléchi, j'étais très content. J'espère aider l'Olympique Lyonnais à revenir tout en haut et à remporter des titres ».

Par ailleurs, Jeff Reine-Adélaïde et Julian Pollersbeck ont été prêté respectivement à Troyes et à Lorient, jusqu'au 30 juin 2023, sans option d'achat.