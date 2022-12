19/12/2022 - 17:45

Réalisation des opérations avec Eagle Football

Lyon, 19 décembre 2022

OL Groupe a le plaisir de confirmer que la réalisation des opérations avec Eagle Football a maintenant eu lieu.

Eagle Football[1], contrôlée par M. John Textor, a acquis aujourd'hui auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest - ci-après les "Vendeurs") 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 € par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 € par OSRANE.

Eagle Football a également souscrit ce jour à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe pour un montant total de 86 millions d'euros (les opérations décrites ci-dessus étant ci-après désignées ensemble l'"Opération"), suite à l'approbation de cette augmentation de capital par l'assemblée générale des actionnaires du 29 juillet 2022 et sa mise en œuvre par le Conseil d'administration en date du 19 décembre 2022.

Par conséquent, Eagle Football détient désormais 77,49 % du capital d'OL Groupe sur une base non-diluée (78,40 % du capital sur une base entièrement diluée et, de concert avec Holnest, 86,57 % du capital sur une base entièrement diluée[2]).

La composition du Conseil d'administration de la Société a évolué pour refléter ce changement d'actionnariat.

Eagle Football déposera dès que possible, au nom du concert avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée, en espèces, des actions et des OSRANEs qu'elle ne possède pas au prix de 3 € par action et de 265,57 € par OSRANE.

John Textor, CEO d'Eagle Football et nouvel actionnaire majoritaire d'OL Groupe, a déclaré ce jour :

« Aujourd'hui représente un nouveau commencement pour l'Olympique Lyonnais. Après quatre mois de négociations constructives marqués par une entente commune avec Jean-Michel Aulas et tous nos partenaires, nous sommes fiers d'aboutir à cet accord exceptionnel. Il fera date dans l'histoire du développement du football européen, mais aussi international grâce au regroupement au sein de la même structure, Eagle Football, de nos intérêts dans des clubs de football riches de leur culture et de leur expérience acquise depuis des décennies : l'Olympique Lyonnais, Crystal Palace, Botafogo et le RWD Molenbeek.

Des investissements significatifs ont été nécessaires pour faire naître ce projet ambitieux, lesquels incluent mes participations dans les trois clubs qui rejoindront Eagle Football aux côtés de l'Olympique Lyonnais. Nous sommes également honorés d'avoir reçu le soutien de nouveaux partenaires qui ont pris des engagements substantiels pour nous rejoindre dans cet ambitieux projet visant à construire un nouveau modèle pour le football. Ces investisseurs respectés et expérimentés apportent une expérience spécifique et significative dans le développement d'organisations sportives, ainsi que dans les domaines de la technologie et du divertissement.

Très rapidement, la holding Eagle Football, dans laquelle Jean-Michel Aulas sera administrateur indépendant, entend mettre en place des collaborations entre ses clubs notamment en France, au Brésil et en Belgique, en s'appuyant sur les méthodologies de formation et de développement de l'Olympique Lyonnais, une référence en la matière. Un exemple immédiat de ces opportunités est l'Académie Pelé, partenaire historique de l'OL au Brésil, voisin et partenaire commercial régulier de Botafogo. Bien sûr, nous continuerons d'être un partenaire de soutien et d'importance à Crystal Palace, car nous espérons que notre empreinte mondiale en matière de développement des talents pourra être un atout de collaboration pour tous nos clubs et communautés affiliés à Eagle.

Les conditions sont donc réunies pour que nous puissions travailler ensemble, avec Jean-Michel, sur les questions sportives, d'organisation et d'infrastructure. Il gardera la présidence opérationnelle d'Olympique Lyonnais pendant au moins trois ans et restera entouré de son équipe. Nous réfléchissons déjà ensemble sur la manière dont nous pourrons renforcer notre stratégie visant à retrouver les plus hautes ambitions en matière de football pour nos équipes féminines et masculines, mais aussi pour vous, supporters, dont nous valorisons infiniment les attentes.

Ville d'entrepreneurs, d'innovations, d'esprit pionnier, de partage, de gastronomie et de football, Lyon est la ville idéale pour amorcer cette nouvelle histoire ensemble. C'est grâce à toutes ces valeurs que Jean-Michel Aulas a construit l'Olympique Lyonnais. Il a permis au football de rentrer dans l'ère moderne. Son Academy mixte, son stade, ses infrastructures, sa politique sportive et son respect des supporters ont toujours été en avance sur leur temps. Jean-Michel Aulas et l'OL ont mis Lyon sur la carte du football mondial et c'est pour cela que nous sommes fiers d'être aujourd'hui à leurs côtés.

Avec Lyon, j'ai découvert une magnifique ville et des supporters qui ont envie de voir leurs équipes être au plus haut niveau. Une ville de confluence, de convergence, capable d'accueillir ceux qui ont envie d'y réussir et qui se donnent les moyens par leur travail. Cette confluence entre ce qu'a construit Jean-Michel Aulas et ce que nous souhaitons réaliser ensemble pourrait bien changer positivement le football et ses modèles.

J'ai hâte de tous vous revoir à Lyon, de rencontrer les groupes de supporters et, tout particulièrement, de vibrer en regardant nos équipes jouer. Une nouvelle histoire débute aujourd'hui, elle puise ses racines dans votre ferveur et toutes nos expériences passées et futures, ensemble. C'est notre force et je crois en un avenir brillant.

Allez l'OL ! »

[1] Eagle Football Holdings Bidco Limited, affiliée de Eagle Football Holdings LLC et substituée à cette dernière.

[2] Eagle Football détient individuellement 67.868.180 actions et 789.824 OSRANEs, et Holnest détient 163.569 OSRANEs.

Les pourcentages sur une base pleinement diluée sont calculés en prenant l'hypothèse d'une conversion de l'ensemble des OSRANEs d'OL Groupe au taux de conversion des OSRANEs applicable à la date de ce jour, soit 88,523 actions pour 1 OSRANE.