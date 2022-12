(Euronext Paris - Compartiment C)

Lyon, le 5 décembre 2022



OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC[1], contrôlée par M. John Textor, s'est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest, ci-après les "Vendeurs") à acquérir 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 € par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 € par OSRANE. Le contrat d'acquisition est ferme et inconditionnel ; en particulier, il ne comprend pas de conditions relatives au financement de l'opération ou d'accords de tiers.

Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 M€ (les opérations décrites ci-dessus étant ci-après désignées ensemble "l'Opération"). Cette augmentation de capital a été approuvée par l'assemblée générale du 29 juillet 2022.

En ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, il est rappelé que l'ensemble des prêteurs du groupe Olympique Lyonnais ont donné leur consentement à l'Opération ("waivers")[2], avec effet au closing.

La réalisation de ces opérations a subi plusieurs reports.

Dans le communiqué du 2 décembre dernier, il était annoncé que les Vendeurs et OL Groupe avaient accordé un délai supplémentaire à Eagle Football afin de finaliser les différentes étapes lui permettant de réaliser les opérations auxquelles il s'est engagé, les Vendeurs et OL Groupe devant décider, dimanche 4 décembre au soir, de la suite à donner à l'Opération au regard des avancées réalisées d'ici là.

Eagle Football a informé ce jour les Vendeurs que des progrès avaient été faits pour obtenir l'accord de toutes les parties, en ce compris l'accord de la Premier League, pour procéder aux opérations et à leur financement, mais qu'un délai supplémentaire lui était nécessaire.

Au regard des avancées réalisées dans les 48 dernières heures, les Vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final, inconditionnel et financé avec l'ensemble des parties, accord sur la base duquel la mécanique de closing pourra être engagée.

Passé ce dernier délai, les Vendeurs et OL Groupe ne pourront que constater qu'il est devenu improductif de donner un délai supplémentaire à Eagle Football pour réaliser les opérations qu'Eagle s'est obligée à réaliser de manière inconditionnelle aux termes des contrats signés en date du 7 juillet 2022.

OL Groupe va également considérer des sources alternatives de renforcement de ses fonds propres pour avoir rapidement des solutions disponibles pour le cas où les opérations avec Eagle Football ne seraient pas réalisées[3].









[1] Directement ou indirectement, par une affiliée ("Eagle Football").

[2] Sous réserve notamment d'un remboursement partiel anticipé de la dette bancaire d'environ 50 M€.

[3] Cette recherche est conforme aux accords avec Eagle.