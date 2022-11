(Euronext Paris - Compartiment C)

16/11/2022 - 19:00

Lyon, le 16 novembre 2022

À la demande d'OL Groupe, Euronext suspendra la cotation des actions (ISIN FR0010428771) et des OSRANEs (ISIN FR0011544444) émises par la Société et cotées sur Euronext Paris, à compter de l'ouverture du marché le 17 novembre 2022 et dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse relatif à l'opération avec Eagle Football.