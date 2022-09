(Euronext Paris - Compartiment C)

30/09/2022 - 08:10

OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC ("Eagle Football"), contrôlée par M. John Textor, s'est engagée de manière ferme et inconditionnelle auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest - ci-après les "Vendeurs") à acquérir[1] 39 201 514 actions et 789 824 OSRANEs émises par OL Groupe. Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire1, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 millions d'euros (ensemble l'"Opération")[2]. Cette augmentation de capital a été approuvée par l'assemblée générale du 29 juillet 2022.

Les discussions sont bien avancées avec les prêteurs du groupe Olympique Lyonnais pour la confirmation du maintien de l'ensemble des financements du groupe, nonobstant le changement de contrôle qui résultera de l'Opération, sous réserve d'un remboursement partiel anticipé limité d'environ 50 millions d'euros[3]. La quasi-unanimité des prêteurs a déjà donné un accord de principe, et le groupe attend l'accord de l'ensemble des prêteurs avant le closing.

Un accord de principe a également été conclu récemment entre Eagle Football et ses principaux partenaires financiers concernant les principaux termes d'un financement pour la réalisation de l'Opération. Les accords définitifs sont en cours de préparation.

Il reste néanmoins aux parties à finaliser dans les prochaines semaines la documentation juridique, notamment pour les principaux financements d'Eagle Football, et les étapes mécaniques nécessaires à la bonne réalisation de l'Opération.

Le temps nécessaire à cette finalisation ne permettra pas la réalisation de l'Opération (le "Closing") le 30 septembre 2022, comme initialement prévu.

Des discussions sont en cours entre les parties pour déterminer une nouvelle date de Closing.

La société informera le marché dès que ces discussions auront abouti et qu'une nouvelle date aura été fixée. Ces discussions devraient aboutir dans les tout prochains jours.



OL Groupe



Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr Euronext Paris - compartiment C



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 40501030 Services de loisirs

[1] Directement ou par une société affiliée.

[2] Voir les communiqués de la Société en date des 20 juin 2022, 8 juillet 2022 et 29 juillet 2022 et le prospectus publié par OL Groupe le 22 juillet 2022 (https://www.actusnews.com/documents/ACTUS-0-12630-olg-prospectus-de-relance-v-finale-avec-visa.pdf).

[3] En l'état actuel des discussions.