30/09/2022 - 22:05

Pour donner suite au communiqué diffusé le 30 septembre 2022 avant l'ouverture du marché, Eagle Football Holdings LLC ("Eagle Football"), contrôlée par M. John Textor, Pathé, IDG, Holnest et OL Groupe se sont entendus, par voie d'avenants à leurs accords, sur le 21 octobre 2022 comme nouvelle date pour la réalisation de l'Opération[1].

Ce délai supplémentaire sera utilisé pour finaliser la documentation juridique et les dernières étapes préalables à la réalisation de l'Opération.

Il est rappelé qu'Eagle Football déposera[2], pour le compte du concert formé avec Holnest, une offre publique d'acquisition sur les actions et OSRANEs non-encore détenues par le concert au prix de 3 € par action et 265,57 € par OSRANE à la suite de la réalisation de l'Opération.

[1] Opération consistant en l'acquisition par Eagle Football (directement ou via une société affiliée) de 39 201 514 actions et 769 824 OSRANEs émises par OL Groupe auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG et Holnest) et de la souscription par Eagle Football (directement ou via une société affiliée), sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 millions d'euros.

[2] Directement ou via une société affiliée.