29/08/2022 - 20:00

Lyon, le 29 août 2022

L'Olympique Lyonnais confirme le transfert de son milieu de terrain international brésilien, Lucas Paquetá, au club anglais de West Ham pour un montant total de 61,63 M€ dont 18,68 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du joueur et auquel pourra s'ajouter un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value. Par ailleurs et comme cela avait été conclu lors de son transfert initial, 15% du montant de la plus-value réalisée seront reversés à son ancien club, le Milan AC, selon le rythme des bonus obtenus.

Arrivé en septembre 2020 en provenance du Milan AC pour un montant de 20 M€, Lucas Paquetá aura disputé 80 matches toutes compétitions confondues avec l'OL (21 buts) et conforté son statut d'international brésilien.

Ayant depuis plusieurs mois émis le souhait de découvrir un autre Championnat et plus particulièrement la Premier League, Lucas Paquetá rejoint West Ham dans un contexte où l'Olympique Lyonnais ne disputera pas de Coupe d'Europe cette saison. L'OL peut compter sur une saine émulation entre Jeff Reine-Adélaïde revenu de blessure, Romain Faivre arrivé de Brest en janvier dernier et Rayan Cherki dont le contrat vient d'être renouvelé pour deux saisons supplémentaires.

L'Olympique Lyonnais rappelle qu'afin d'être le plus compétitif possible cette saison, il avait décidé d'amorcer une stratégie particulièrement proactive et offensive confirmant ses fortes ambitions, en procédant à la sécurisation, par la prolongation des contrats, des meilleurs joueurs issus de son Academy, tels que Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Castello Lukeba, Malo Gusto, Mohamed El Arouch mais également Anthony Lopes, renforcés par les arrivées de joueurs internationaux ou à fort potentiel, à l'instar d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico, Tetê et Johann Lepenant.

L'OL tient enfin à remercier Lucas Paquetá pour son investissement et son professionnalisme depuis son arrivée au club il y a deux ans. L'ensemble de l'Olympique Lyonnais lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, une très belle réussite en Premier League avec West Ham.