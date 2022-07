Structure de l'émission : Les Actions Nouvelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à Eagle Football Holdings LLC, ou toute entité qui lui serait affiliée, sur le fondement de la 3e résolution qui sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la Société le 29 juillet 2022, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce. Il convient de noter que les trois actionnaires de référence de la Société (Holnest, Pathé et IDG Capital) représentant environ 80% des droits de vote de la Société se sont engagés envers Eagle Football Holdings LLC à voter en faveur de cette Augmentation de Capital.

Le 7 juillet 2022, Eagle Football Holdings LLC s'est engagé envers la Société à souscrire, directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée, à l'intégralité des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, sous réserve de la réalisation de certaines conditions dont l'Acquisition de Blocs (l' "Engagement de Souscription").

Concomitamment, aux termes d'un contrat de cession de titres en date du 7 juillet 2022 (le "Contrat de Cession"), Eagle Football Holdings LLC s'est engagé envers Pathé[5], IDG Capital et Holnest à acquérir en numéraire, directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée (i) la totalité des actions détenues par Pathé, IDG Capital et Holnest, au prix de 3 euros par action ; et (ii) la totalité des OSRANEs (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) détenues par Pathé et IDG Capital ainsi que 50% des OSRANEs détenues par Holnest, au prix de 265,57 euros (calculé par transparence sur la base d'un prix de 3 euros par action OLG sous-jacente), (l' "Acquisition de Blocs", ensemble avec l'Augmentation de Capital, l'"Opération")).

Eagle Football Holdings LLC détiendrait, à la suite de l'Acquisition de Blocs (mais avant l'Augmentation de Capital et le remboursement des OSRANEs cédées), 66,55% du capital social de la Société (sur une base non diluée).

Eagle Football Holdings LLC et Holnest ont fait savoir qu'ils ont l'intention de demander, rapidement après la date de réalisation de l'Opération, le remboursement des OSRANEs qu'ils détiendraient à la date de réalisation de l'Opération. Ce remboursement en actions serait effectué conformément aux termes et conditions des OSRANEs, sur la base du même ratio de conversion que celui utilisé pour déterminer le prix d'une OSRANE dans le contexte de l'Acquisition de Blocs.

Eagle Football Holdings LLC viendrait ainsi à détenir, sous réserve de la réalisation de l'Opération et du remboursement des OSRANEs acquises dans le cadre de l'Acquisition des Blocs et des OSRANES restantes détenues par Holnest, individuellement environ 80,12% du capital de la Société et de concert avec Holnest environ 88,54% du capital de la Société (sur une base non diluée).

Dans ce contexte, conformément à la règlementation applicable, Eagle Football Holdings LLC déposerait, pour le compte du concert qui serait constitué avec Holnest, un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire visant le solde (i) des actions de la Société, à un prix identique de 3 euros par action et (ii) des OSRANEs de la Société, à un prix identique de 265,57 euros (soit 3 euros par action sous-jacente) (l' "Offre"). Les actionnaires auraient ainsi la possibilité de vendre leurs titres dans le cadre de l'Offre au même prix que Pathé et IDG Capital (pour la totalité de leurs participations) et Holnest (pour une partie de sa participation) et au même prix que l'Augmentation de Capital.

Eagle Football Holdings LLC a fait savoir qu'il a l'intention de demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire à la clôture de l'Offre si les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies.

Un pacte d'actionnaires (en cours de négociation à la date des présentes) sera signé au plus tard à la date de réalisation de l'Acquisition de Blocs entre Holnest et Eagle Football Holdings LLC (le "Pacte d'Actionnaires"). A ce stade, le projet de Pacte d'Actionnaires prévoit notamment (i) que le conseil d'administration sera composé, à compter de la réalisation de l'Acquisition de Blocs, d'une majorité d'administrateurs désignés par Eagle Football Holdings LLC, (ii) que M. Jean-Michel AULAS serait maintenu dans ses fonctions de président directeur général d'Olympique Lyonnais Groupe, pour une durée d'au moins 3 ans sous réserve de certaines conditions (notamment la détention d'au moins par 5% du capital par Holnest) et (iii) des restrictions au transfert de titres de la Société pour les signataires du Pacte d'Actionnaires.

Prix de souscription des Actions Nouvelles : 3 euros par Action Nouvelle (le "Prix de Souscription"), dont 1,52 euro de valeur nominale et 1,48 euro de prime d'émission.

Montant de l'émission : le montant maximum total de l'émission, prime d'émission incluse, s'élève à 85 999 998 euros (dont 43 573 332,32 euros de valeur nominale et 42 426 665,68 euros de prime d'émission).

Utilisation et montant net estimé du produit : L'Augmentation de Capital servira à réaliser des investissements significatifs, notamment dans les équipes sportives ainsi que dans les infrastructures (notamment la LDLC Arena et, de manière générale, le développement d'OL Vallée), et accélérer le remboursement de certains financements liés à l'Arena.

Le produit brut de l'Augmentation de Capital est égal à 85 999 998 euros et le produit net est égal à environ 82 269 000 euros.

Ce produit serait ainsi affecté (i) à hauteur d'environ 40 millions d'euros au renforcement des équipes professionnelles masculine et féminine, (ii) à hauteur d'environ 29 millions d'euros au remboursement à court et moyen termes des TSDI et des obligations de relance liés au financement de l'Arena, et (iii) pour le solde, soit environ 17 millions d'euros à l'aménagement et à l'investissement d'infrastructures.

Règlement-livraison : les opérations de règlement-livraison des Actions Nouvelles auront lieu dans les deux jours ouvrés suivants la souscription de l'Augmentation de Capital, qui devrait avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2022.

Engagement d'abstention : La Société a pris un engagement d'abstention notamment de ne pas émettre d'actions nouvelles à compter de la signature de l'Engagement de Souscription jusqu'à la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, à l'exception de l'émission de nouvelles actions dans le cadre de demandes de remboursement d'OSRANEs.

Engagements de conservation : Les Actions Nouvelles de la Société ne sont pas visées par un engagement de conservation. Toutefois, afin de pouvoir mettre en œuvre l'Offre, Eagle Football Holdings LLC et Holnest ont vocation à conserver l'intégralité de leurs actions dans le capital de la Société.

Conflits d'intérêts : Les trois actionnaires de référence de la Société, Holnest, Pathé et IDG Capital se sont engagés à voter en faveur de la 3e résolution de l'assemblée générale du 29 juillet 2022 autorisant l'augmentation de capital réservée à Eagle Football Holdings LLC et se sont engagés à céder, ultérieurement à cette assemblée générale, tout ou partie de leur participation dans la Société à Eagle Football Holdings LLC conformément au Contrat de Cession, faisant d'Eagle Football Holdings LLC l'actionnaire le plus important de la Société. A la suite de l'Acquisition de Blocs et de l'entrée en vigueur du Pacte d'Actionnaires, la nomination de la majorité des administrateurs par Eagle Football Holdings LLC au Conseil d'administration de la Société deviendra possible. Le séquencement de l'Opération sera organisé de telle sorte que les administrateurs dont la nomination serait proposée par Eagle Football Holdings LLC ne seront pas appelés à voter sur la mise en œuvre de la délégation relative à l'Augmentation de Capital.

Dilution résultant de l'Augmentation de Capital :

A titre indicatif, l'incidence de l'émission des Actions Nouvelles sur la participation d'un actionnaire qui détiendrait 1 % du capital de la Société préalablement à l'émission des Actions Nouvelles et ne souscrivant pas à l'émission des Actions Nouvelles (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date du Prospectus), serait la suivante : Impact de la dilution sur le capital (en %) Participation de l'actionnaire (en %) Base non diluée Base diluée Avant l'émission des Actions Nouvelles 1,00 1,00 Après l'émission des Actions Nouvelles 0,6727 0,8369 Déclaration sur le fonds de roulement : A la date du Prospectus, la Société atteste que, de son point de vue, avant la réalisation de l'Augmentation de Capital, son fonds de roulement net est suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie au cours des douze prochains mois.