07/07/2022 - 19:25

Lyon, le 7 juillet 2022

Afin de tenir compte de la performance sportive de la saison écoulée qui ne permettra pas de disputer de Coupe d'Europe en 2022/23, et de l'environnement économique marqué par l'inflation et une hausse des taux d'intérêts, la société souhaite mettre à jour ses objectifs à moyen terme : elle vise désormais, à horizon 2025/26[1], un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 M€ (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs) et un EBE supérieur à 90 M€.

La société publiera le 25 juillet prochain un communiqué de presse relatif à son activité de l'exercice clos le 30 juin 2022. Elle estime d'ores et déjà que le total des produits des activités devrait refléter une progression de l'ordre de 40%[2] par rapport à N-1, nettement supérieure à celle observée au 31 mars 2022, qui pour mémoire était de +29%. Pour rappel, le total des produits des activités et l'EBE au 30/06/2021 s'élevaient respectivement à 177,4 M€ et -33,9 M€.



[1] sous réserve de la réalisation des opérations avec Eagle Football Holdings, LLC décrites dans le communiqué de presse du 20 juin 2022

[2] sur la base de données estimées non auditées