01/07/2022 - 10:00

Lyon, le 1er juillet 2022

L'Olympique Lyonnais est extrêmement heureux d'annoncer le retour de son milieu de terrain, champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions, Corentin Tolisso, pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027.

À l'instar d'Alexandre Lacazette, et à quelques mois de la Coupe du Monde, Corentin Tolisso a, lui aussi, choisi de revêtir à nouveau le maillot de l'Olympique Lyonnais, après 5 saisons passées au Bayern Munich. Transféré pendant l'été 2017 pour la somme de 41,5 M€, le milieu de terrain français, âgé de 27 ans, retrouve ainsi son club formateur qu'il avait rejoint en 2007.

Révélation de la saison 2013/2014, au cours de laquelle il débute sa carrière professionnelle, Corentin Tolisso s'est imposé dès la saison suivante comme un maillon essentiel dans le système de jeu lyonnais en disputant, toutes compétitions confondues, 160 rencontres et marquant 29 buts.

Transféré au Bayern en 2017, le milieu de terrain polyvalent va ensuite confirmer tout son potentiel en Allemagne et se constituer un palmarès conséquent avec 1 Ligue des Champions (2020), 5 titres en Bundesliga (de 2018 à 2022), 1 Coupe du Monde des Clubs (2020) et 1 Super Coupe d'Europe (2020).

Des performances significatives qui l'amèneront tout naturellement à rejoindre l'Equipe de France (28 sélections) dès la fin de l'année 2017 avant de décrocher en 2018, le titre suprême de Champion du Monde, aux côtés de 2 autres joueurs formés au club, Samuel Umtiti et Nabil Fékir.

À l'aube de la saison 2022/2023, qui marque le début d'une nouvelle ère, le retour de Corentin Tolisso témoigne des grandes ambitions lyonnaises et de la volonté pour le club de remporter à nouveau des titres.

La réaction de Corentin Tolisso : « Je suis très heureux de revenir et de m'inscrire dans le nouveau projet du club. Lyon c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi, là où je me sens bien et je reviens avec un immense plaisir. J'ai senti énormément d'amour de la part des supporters et j'ai hâte de vibrer à nouveau avec eux au Groupama Stadium.