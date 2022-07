01/07/2022 - 18:10

Lyon, le 1er juillet 2022

À la suite de l'entrée en négociations exclusives de Pathé, IDG Capital et Holnest avec Eagle Football Holdings, LLC annoncée le 20 juin 2022, les procédures applicables d'information et consultation des institutions représentantes du personnelles compétentes ont été initiées et achevées par Olympique Lyonnais Groupe et ses filiales. Un avis positif sur le projet d'acquisition majoritaire de Olympique Lyonnais Groupe (y compris l'augmentation de capital et l'offre publique d'achat simplifiée qui suivra) a été rendu hier.