(Euronext Paris - Compartiment C)

08/06/2022 - 20:30

Lyon, le 8 juin 2022



Pour faire suite aux informations parues ce jour sur RMC Sports et L'Equipe, OL Groupe confirme avoir connaissance de discussions entre plusieurs investisseurs potentiels et notamment les actionnaires ayant exprimé un intérêt pour la cession de leur participation en vue d'une recomposition de son tour de table et d'un renforcement de ses fonds propres.

Le processus est en cours. Il n'existe à ce stade aucune certitude que les discussions aboutiront à une opération.