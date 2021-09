01/09/2021 - 18:00

Lyon, le 1er septembre 2021

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée du défenseur international allemand, Jérôme Boateng. Libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier après 10 années passées au Bayern Munich, le champion du Monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des Champions s'est engagé avec l'OL pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023.

Né le 3 septembre 1988 à Berlin, Jérôme Boateng possède une carrière impressionnante avec près de 600 matches de haut niveau à son actif et un palmarès des plus prestigieux.

Après des débuts en 2007 au Herta Berlin, son club formateur, le défenseur central s'engage avec Hambourg où il deviendra l'une des pièces maitresses de l'effectif allemand, disputant 113 matches en 3 saisons.



Des performances remarquées qui l'amènent à signer à Manchester City en 2010 où il remporte la Coupe d'Angleterre (2011), puis au Bayern Munich un an plus tard. Le défenseur central restera alors 10 saisons avec les Bavarois remportant 2 Ligues des Champions, dont celle de 2020 au Final 8 de Lisbonne après avoir joué et éliminé l'Olympique Lyonnais, 9 titres de champion d'Allemagne et 5 coupes nationales. À ce palmarès conséquent s'ajoutent également 2 Super Coupes de l'UEFA et 2 Mondial des clubs.



International allemand depuis son plus jeune âge, Jérôme Boateng comptabilise également 76 sélections avec l'Allemagne. Appelé lors des 3 dernières Coupes du Monde, il a notamment remporté celle de 2014, au Brésil, disputant les 7 rencontres de la Mannschaft, dont le 1/4 de finale face à l'Equipe de France (0-1) et la finale contre le pays hôte, le Brésil (7-1).

L'Olympique Lyonnais se réjouit de l'arrivée de Jérôme Boateng, 5ème joueur allemand de l'histoire du club et 5ème recrue de ce mercato estival qui répond parfaitement à la stratégie de recrutement que l'OL et Peter Bosz s'étaient fixés.

L'entraîneur lyonnais, qui avait dans un premier temps souhaité prendre le temps d'observer la totalité de son effectif, avait ciblé plusieurs profils de joueurs afin de renforcer l'effectif, privilégiant, à l'image des signatures récentes d'Emerson, double champion d'Europe en titre, de Xherdan Shaqiri et aujourd'hui de Jérôme Boateng, double vainqueur de la Ligue des Champions, des joueurs très expérimentés et dotés d'un état d'esprit remarquable.

En complément de ces trois nouvelles recrues, l'Olympique Lyonnais avait officialisé les arrivées de Damien Da Silva (Rennes) puis Henrique (Vasco De Gama), libres de tout contrat et procédé à la sécurisation des contrats des meilleurs joueurs issus de son Academy tels que Castello Lukeba et Malo Gusto titulaires pour la première fois avec le groupe professionnel cette saison.

Parallèlement au recrutement qualitatif et ambitieux constitué cet été, l'Olympique Lyonnais rappelle avoir cédé Jean Lucas (Monaco), Melvin Bard (Nice), Joachim Andersen (Crystal Palace) et récemment Maxwel Cornet (Burnley) pour un total de 46,50 M€ et prêté Youssouf Koné (Troyes), Yaya Soumaré (Dijon) et Cenz Ozkaçar (Louvain) jusqu'à la fin de la saison.

Ce mercato aura ainsi permis à l'Olympique Lyonnais de constituer un groupe professionnel de qualité, composé en très grande majorité d'internationaux A ou espoirs, qui disputeront avec beaucoup d'ambition l'Europa League et auront pour objectif une nouvelle qualification pour la Champions League pour la saison prochaine.